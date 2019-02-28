«Арена Химки»: «Готовы принять дерби, если договорятся с ФК „Химки“»

28 февраля 2019, 14:21

Пресс-атташе «Арены Химки» Жанна Купцова рассказала, что стадион готов принять 10 марта матч 19-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак», если ФК «Химки», у которого на этот день запланирован там поединок ФНЛ , согласится уступить арену.

Изначально «Динамо» и «Спартак» должны были сыграть на «ВТБ Арене», однако комиссия РПЛ забраковала газон стадиона.

Разумеется, мы следим за текущей ситуацией, но на данный момент 10 марта у нас по плану матч ФНЛ «Химки» — «Сибирь». Вопрос о возможности переноса игры «Химок» на другой стадион в компетенции руководства ФК «Химки» и лиги. Если с ними будет достигнута договоренность о переносе игры ФНЛ , «Арена Химки» готова снова принять дерби, как и все последние годы.

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