Икарди: «Я остаюсь в „Интере“»

Форвард «Интера» Мауро Икарди заявил, что не покинет клуб.
В самые трудные времена проявляется настоящая любовь. Именно в эти моменты я решил остаться здесь. Я могу помочь клубу стать сильнее. Я люблю «Интер» и решил остаться здесь. Я отказался от предложений, которые приняли бы многие другие футболисты. Я уже долго играл с травмой, но я приносил себя в жертву ради любви к «нерадзурри».
Игрок не попал в заявку своей команды на матч против «Кальяри».
Аха-ха)
Аха-ха)
«В самые тяжелые моменты проявляется настоящая любовь. И в такие моменты я всегда оставался в «Интере» и с «Интером». Несмотря на все происходящее, я всегда оставался. Меня удерживала любовь к цветам клуба, из-за этого я отклонял предложения других команд. Я играл через боль. После окончания матчей я рыдал из-за боли, но всегда хотел играть.
Я сам осуждал тех, кто стремился покинуть клуб в трудные моменты при первой возможности. Я знаю, что значит любить «Интер». Но, как я говорил, все мои жертвы были ради любви к клубу и его цветам. А сейчас я не знаю, есть ли любовь к «Интеру» и ко мне самому у некоторых людей, принимающих решения в команде. Не знаю, есть ли у этих людей воля, чтобы разрешить ситуацию с любовью к «Интеру». В семье можно пережить многое ради любви, но уважение должно быть всегда»,
«В самые тяжелые моменты проявляется настоящая любовь. И в такие моменты я всегда оставался в «Интере» и с «Интером». Несмотря на все происходящее, я всегда оставался. Меня удерживала любовь к цветам клуба, из-за этого я отклонял предложения других команд. Я играл через боль. После окончания матчей я рыдал из-за боли, но всегда хотел играть.
Я сам осуждал тех, кто стремился покинуть клуб в трудные моменты при первой возможности. Я знаю, что значит любить «Интер». Но, как я говорил, все мои жертвы были ради любви к клубу и его цветам. А сейчас я не знаю, есть ли любовь к «Интеру» и ко мне самому у некоторых людей, принимающих решения в команде. Не знаю, есть ли у этих людей воля, чтобы разрешить ситуацию с любовью к «Интеру». В семье можно пережить многое ради любви, но уважение должно быть всегда»,
https://soccer.ru/game/league/1105056.shtml
https://soccer.ru/game/league/1105056.shtml
Надеюсь, китайцы его сольют летом, иначе это будет огромным пятном на их репутации и позор для клуба.
Хотя летом выгодно его не продать.
Надеюсь, китайцы его сольют летом, иначе это будет огромным пятном на их репутации и позор для клуба.
Хотя летом выгодно его не продать.
Но это могут быть трудности перевода...
Но это могут быть трудности перевода...
https://www.youtube.com/watch?v=d1vRLfuF-wM
аха-ах)
аха-ах)
Кстати, почитал про Трабукки, как стыдно, когда Трабукки больше для российского футбола сделал за 1.5 года, помогая Карреровским трансферам, чем гинер за 18 лет
Кстати, почитал про Трабукки, как стыдно, когда Трабукки больше для российского футбола сделал за 1.5 года, помогая Карреровским трансферам, чем гинер за 18 лет