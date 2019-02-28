Икарди: «Я остаюсь в „Интере“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 74’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 77’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 32’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 34’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 73’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Икарди: «Я остаюсь в „Интере“»

28 февраля 2019, 22:02

Форвард «Интера» Мауро Икарди заявил, что не покинет клуб.

В самые трудные времена проявляется настоящая любовь. Именно в эти моменты я решил остаться здесь. Я могу помочь клубу стать сильнее. Я люблю «Интер» и решил остаться здесь. Я отказался от предложений, которые приняли бы многие другие футболисты. Я уже долго играл с травмой, но я приносил себя в жертву ради любви к «нерадзурри».

Игрок не попал в заявку своей команды на матч против «Кальяри».

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил RMUKMU
   16 / 882
01 марта в 18:24
Любовь к нерадзурри, ага. Так и поверили, что он из-за травмы матчи пропускал. Надеюсь, китайцы его сольют летом, иначе это будет огромным пятном на их репутации и позор для клуба. Хотя летом выгодно его не продать.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       198 / 882
    01 марта в 15:49
    Соккер, ну что за тупой перевод
    «В самые тяжелые моменты проявляется настоящая любовь. И в такие моменты я всегда оставался в «Интере» и с «Интером». Несмотря на все происходящее, я всегда оставался. Меня удерживала любовь к цветам клуба, из-за этого я отклонял предложения других команд. Я играл через боль. После окончания матчей я рыдал из-за боли, но всегда хотел играть.

    Я сам осуждал тех, кто стремился покинуть клуб в трудные моменты при первой возможности. Я знаю, что значит любить «Интер». Но, как я говорил, все мои жертвы были ради любви к клубу и его цветам. А сейчас я не знаю, есть ли любовь к «Интеру» и ко мне самому у некоторых людей, принимающих решения в команде. Не знаю, есть ли у этих людей воля, чтобы разрешить ситуацию с любовью к «Интеру». В семье можно пережить многое ради любви, но уважение должно быть всегда»,
    beefs
    beefs
       117 / 882
    01 марта в 14:44
    А нам по барабану
    Roger Young
    Roger Young
       247 / 882
    01 марта в 13:29
    Ну и зря
    Переписанный
    Переписанный ответил 25процентный клоун
       99 / 882
    01 марта в 12:33
    Привет, я сделал то, чего, наверное, ждали уже годами. У нас появился свой оффтоп! Залезай)))
    https://soccer.ru/game/league/1105056.shtml
    RMUKMU
    RMUKMU
       284 / 882
    01 марта в 12:11
    Любовь к нерадзурри, ага. Так и поверили, что он из-за травмы матчи пропускал.
    Надеюсь, китайцы его сольют летом, иначе это будет огромным пятном на их репутации и позор для клуба.
    Хотя летом выгодно его не продать.
    drug01
    drug01
       115 / 882
    01 марта в 10:23
    Молодец!
    JackDaw
    JackDaw
       554 / 882
    01 марта в 09:20
    Что бы запел Бунша, если бы Икарди к гоббам перешёл? По классике жанра должен был выбросить старухину эмблему в сортир.
    Жека10
    Жека10 ответил FeelMyBanana
    01 марта в 09:18
    Порноактриса не сумела выгодный контракт у других клубов выбить?
    это ты про кого?Ты уверен что фильмы для взрослых это её специализация,или просто так от балды ляпнул?
    sir_Alex
    sir_Alex
       102 / 882
    01 марта в 08:36
    Очень хорошо.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
       450 / 882
    01 марта в 08:19
    Беленов может?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 882
    01 марта в 07:13
    Имеет право...
    cska plus
    cska plus
       12 / 882
    01 марта в 06:49
    Блефует Мауро, через жёнушка, что-нибудь придумает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 882
    01 марта в 06:12
    В 10 строчках он 6 раз сказал Я.
    Но это могут быть трудности перевода...
    Dinamikk
    Dinamikk ответил lawr19730
       750 / 882
    01 марта в 05:09
    Какие надежды? Спецом ляпнули, чтобы у принтера смуту навести, а Кукарекарди повёлся и эту смуту устроил. Старичок Моджи 100 раз так делал. Ляпнет невзначай, что Юве следит за мегаталантом, а Моратька быстренько купит этого НЕДОталанта, а потом не знает,чё с ним делать)
    ага прям один ты такой умный
    lawr19730
    lawr19730 ответил BARCDJIN
       507 / 882
    01 марта в 04:24
    Какие надежды? Спецом ляпнули, чтобы у принтера смуту навести, а Кукарекарди повёлся и эту смуту устроил. Старичок Моджи 100 раз так делал. Ляпнет невзначай, что Юве следит за мегаталантом, а Моратька быстренько купит этого НЕДОталанта, а потом не знает,чё с ним делать)
    КЭТиК
    КЭТиК
       240 / 882
    01 марта в 04:10
    Выбил сколько надо денег, вот и остался.
    Camellot
    Camellot ответил Misha_g
       345 / 882
    01 марта в 03:32
    Капылово 19а
    dzvinka
    dzvinka
       76 / 882
    01 марта в 01:01
    да что ты черт побери несешь, какая любовь к интеру, какие еще жертвы, тебе в лом на выезд ехать - ты тренера посылаеш автоматом... да какие еще предложения (никакие)
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
       699 / 882
    01 марта в 00:37
    он остаётся))хС) Пике
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       707 / 882
    01 марта в 00:24
    Значит,облом в других местах.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ЦСКА 06
       3 / 882
    01 марта в 00:13
    Белонов тот же сильнее был дырофея
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       90 / 882
    01 марта в 00:02
    Гнать таких нужно.
    Foxes
    Foxes ответил Misha_g
       403 / 882
    28 февраля в 23:54
    Подскажите адрес старого сайта, если кто в курсе.....
    https://www.soccer.ru/?new_design=0
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Переписанный
       450 / 882
    28 февраля в 23:42
    Ну вы даёте? Удивительные люди вы спартачи. Дикань вообще не мог играть за Россию он украинец. А габулов и Малафеев за сборную играли просто они всегда были не стабильными. Назови клуб где играет один и тот же вратарь столько сколько Акинфеев?
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       82 / 882
    28 февраля в 23:38
    Надежды старухи пошли прахом..ФенитаЛяЮвентия..

    аха-ах)
    Misha_g
    Misha_g
       672 / 882
    28 февраля в 23:29
    Подскажите адрес старого сайта, если кто в курсе.....
    FeelMyBanana
    FeelMyBanana
       370 / 882
    28 февраля в 23:23
    Порноактриса не сумела выгодный контракт у других клубов выбить?
    Переписанный
    Переписанный ответил 25процентный клоун
       99 / 882
    28 февраля в 23:18
    Да им бы Довбню вместо Дырофея, с вратарём с 2005 года проблемы, за Ихарем явно крупные чины стоят, ну не может такая дырка и бездарность в 19 лет быть в основе сборной, такого никогда и нигде не бывает. Малафеев, Габулов, Дикань... сколько голкиперов не раскрылось, потому что знали, что в сборную их не пустят?

    Кстати, почитал про Трабукки, как стыдно, когда Трабукки больше для российского футбола сделал за 1.5 года, помогая Карреровским трансферам, чем гинер за 18 лет
    Верг
    Верг
       346 / 882
    28 февраля в 23:03
    Шнара рассорилась со всеми клубами и икарди никто не берет, несмотря на голы, чисто из за агента шнары
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