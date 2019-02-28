Икарди: «Я остаюсь в „Интере“»

Форвард «Интера» Мауро Икарди заявил, что не покинет клуб.

В самые трудные времена проявляется настоящая любовь. Именно в эти моменты я решил остаться здесь. Я могу помочь клубу стать сильнее. Я люблю «Интер» и решил остаться здесь. Я отказался от предложений, которые приняли бы многие другие футболисты. Я уже долго играл с травмой, но я приносил себя в жертву ради любви к «нерадзурри».