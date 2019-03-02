Клопп: «Мы должны выигрывать матчи, а не фанаты в своих офисах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о футбольных дерби в преддверии матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона».

Слушайте, я семь лет был в «Майнце» и семь лет в «Боруссии». Когда я приехал в Дортмунд, первыми соперниками были «Энерги», «Байер» и «Шальке». О первых двух матчах никто не говорил. Но вы должны понять. Это не мой враг, с чего бы ему быть? «Шальке» не стал мне врагом, когда я покидал Дортмунд. Но я прекрасно понимаю, что значат такие игры для людей, ведь у меня было и свое дерби. В 10 лет я играл против команды из соседней деревни. Мы ездили с ними в одну школу на одном автобусе. Такие матчи хочется отчаянно выиграть. Это спорт. Я всё понимаю, но не живу этим.

Во время матчей мы становимся своего рода наконечником стрел для болельщиков. Они не могут выигрывать игры в своих офисах, это наша задача, и мы это понимаем на сто процентов.