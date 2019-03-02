Гюндоган: «Нет ничего хуже, чем потерять интерес к футболу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне.

Когда ты хочешь что-то выиграть, когда ты амбициозен, нельзя никогда отказываться от своих стремлений. Нет ничего хуже, чем потерять интерес.

Мы не должны забывать, почему мы начали играть в футбол. Потому что он веселый! Никто не ожидал, что мы станем профессионалами, начнем зарабатывать хорошие деньги и окажемся там, где оказались.

Единственное, что в наших силах - оказывать давление на «Ливерпуль». В чемпионате осталось 10 игр, но будут и осечки - либо мы потеряем очки, либо «Ливерпуль». Так что мы хотим проигрывать как можно реже.

Непросто выиграть что-либо, но завоевать титул два раза подряд невероятно сложно.