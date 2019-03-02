«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 61’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 64’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 18’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 20’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 60’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

02 марта 2019, 18:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Крылья Советов» не выявили сильнейшего.

Таким образом, «Локо» набрал 29 очков (4-е место), а у «Крыльев» 18 пунктов (13-я позиция).

Москва, стадион «РЖД Арена».

«Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:2 (1:1)
Голы: Ан. Миранчук 23, Ан. Миранчук 65 - Джано 19, Шейдаев 69.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Лысов (Смолов 63), Хеведес , Денисов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов (Зиньковский 90), Джано (Зотов 62), Антон (Тимофеев 85), Канунников, Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Денисов 49, Ан. Миранчук 54, Рохель 55, Кверквелия 55, Рохель 56, Гильерме 57, Денисов 74, Эдер 77, Ал. Миранчук 84

Удаления: Рохель 56, Денисов 74

Судья: Безбородов Владислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре тура ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   307 / 882
сегодня в 10:26
В процессе матча комментатор К.Генич обратил внимание на то, что тренер "КС" Божович продемонстрировал неприличный жест в отношение, по-моему,бокового арбитра и попросил режиссера трансляции не показывать этот эпизод телезрителю. Хотелось бы узнать, как КДК отреагирует на ЭТО и отреагирует ли вообще. Почему такое неуважение Божовича к российскому футболу? Не могу себе представить, что он сделает то же самое в любом другом чемпионате. Или варяги чувствуют какую-то гнильцу в первенстве России, что позволяют себе такое...
Vane4ek
Vane4ek ответил Serg3.12
   616 / 882
вчера в 09:49
Привет, Ванё4ек!) Давно не пересекались)
Cерега, здравствуй!) ну с возобновлением нашего чемпа будем чаще пересекаться!))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Байкал-38
   226 / 882
вчера в 07:51
Давай в Локо сами разберутся с Палычем! Ты дождись завтрешнего матча, как там твои свиньи сыграют, а потом и рассуждай о Кононове гнать его или как там у вас заведено. Ко мне с Палычем лучше не пристовай, запомни мы своих легенд не придаём, мы не свиньи!!!
Да если свиньи пролетят Краснодару - я только рад буду ! А приставать я к тебе и не собираюсь, что ты -баба, чтобы к тебе приставать ? А с легендой своей вы будете иметь ровно то, что я сказал - 4 место максимум. Давай дождемся окончания чемпионата и сам убедишься.
Санчо Панса
Санчо Панса
   94 / 882
вчера в 07:19
Антон Миранчук провел, пожалуй, свой лучший матч в карьере! Да, в составе Крыльев немало экс-футболистов Локомотива и Спартака, я смотрю) Спасибо обоим коллективам за интригующий и упорный матч!
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил viv
   607 / 882
вчера в 05:57
И не наши это проблемы что ты к нам чувстсвуешь. Собаки лают караван идёт
Xeniumv387
Xeniumv387
   680 / 882
вчера в 03:17
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       134 / 882
    вчера в 01:44
    А воз и ныне там у Локо... Кроме громких заявлений ничего запоминающегося. Опять теряем очки с командами из зоны вылета. Доколе, Палыч?
    амурец
    амурец
       200 / 882
    вчера в 00:18
    Да уж весёлая игра получилась
    viv
    viv ответил SpaM-SARW
       75 / 882
    02 марта в 23:28
    Это не мои проблемы....
    Гавроша
    Гавроша ответил FILL3286
       24 / 882
    02 марта в 23:23
    А за коней стыдно(хахахах
    Ты посмотри что промес ваш вытворяет?! - Севилья опять с ним опять проиграла. Стыдно, стыдно за пупсиков!
    Гавроша
    Гавроша ответил time out
       24 / 882
    02 марта в 23:17
    Стыдно, это не то слово. Больше подходит - позор!
    Позор - это тарасовка. И стыдно за нее.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил viv
       607 / 882
    02 марта в 21:43
    Знаешь Спартак в жизни не узнает что есть у него хейтер безымянный
    Т34
    Т34 ответил yk2ru
       21 / 882
    02 марта в 21:34
    Да и по предыдущим матчам сложилось, что как только конкуренты проигрывали и предоставлялся шанс их догнать или перегнать, то Спартак также терял очки, даже с командами из второй половины таблицы.
    Да, это было, причем не раз и не два. Но, завтра и соперник силен, который уже и в официальных матчах поиграл, а Спартак проведет первый официальный матч. Сложный будет матч. Причем для обоих команд. Быки пролетели на кубок и будут рвать и метать. Как сможет настроить Спартак Кононов, от того и будет зависеть, какую игру покажут красно-белые.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Footbolista
       354 / 882
    02 марта в 21:29
    Ну понятно)...смотря какой преследователь и главное на сколько очков он отстает))...
    Главное - какой преследователь! К вашему сожалению , это не вы.
    Sergey Z
    Sergey Z
       235 / 882
    02 марта в 21:20
    Хорошая игра!
    papic337
    papic337
       97 / 882
    02 марта в 21:15
    Молодцы крылышки! Очень нужное очко. Локомотив на одно очко приблизился к ЦСКА. Тоже не плохо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       10 / 882
    02 марта в 21:09
    Что то не так в Локо....
    Потеряны 10 очков из 15-ти в последних 5-ти играх чемпионата......

    Надо что то делать...
    Footbolista
    Footbolista ответил НЕ президент рфс
       4 / 882
    02 марта в 21:05
    Ну понятно)...смотря какой преследователь и главное на сколько очков он отстает))...
    viv
    viv ответил FILL3286
       75 / 882
    02 марта в 21:00
    А за коней стыдно(хахахах
    стране всегда стыдно за спартак - 43....
    yk2ru
    yk2ru ответил Т34
       487 / 882
    02 марта в 20:56
    В принципе, не плохо сложился сегодня день, и кони пролетели, и паровозы очки потеряли. Завтра будет трудно, но все может быть. Уверенности в победе Спартака нет, потому что не известно, что там приготовил Кононов. Завтра посмотрим, как карта ляжет.
    Да и по предыдущим матчам сложилось, что как только конкуренты проигрывали и предоставлялся шанс их догнать или перегнать, то Спартак также терял очки, даже с командами из второй половины таблицы.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Footbolista
       354 / 882
    02 марта в 20:50
    Я неадекватен может быть к команде, но не к тебе...и вообще то это нормально желать потерю очков ближайшему преследователю...не надо лукавить)...не первый год болеем за футбол...
    Смотря какой преследователь ,Лично Я завтра за Краснодар .
    Заполярный
    Заполярный ответил Байкал-38
       208 / 882
    02 марта в 20:41
    Давай в Локо сами разберутся с Палычем! Ты дождись завтрешнего матча, как там твои свиньи сыграют, а потом и рассуждай о Кононове гнать его или как там у вас заведено. Ко мне с Палычем лучше не пристовай, запомни мы своих легенд не придаём, мы не свиньи!!!
    вы еще хуже
    Т34
    Т34
       21 / 882
    02 марта в 20:33
    В принципе, не плохо сложился сегодня день, и кони пролетели, и паровозы очки потеряли. Завтра будет трудно, но все может быть. Уверенности в победе Спартака нет, потому что не известно, что там приготовил Кононов. Завтра посмотрим, как карта ляжет.
    abrek123
    abrek123
       205 / 882
    02 марта в 20:31
    Ух неплохо усилились крылья,действующему чемпиону страны такой бой дают Ананидзе первый матч за новую команду и уже голом отличился неплохое видать приобретение..Такие крылья многим могут навалять еще и очки отобрать пожелаю им удачи в этом...
    drug01
    drug01
       115 / 882
    02 марта в 20:29
    Спасибо за веселую игру !
    zzzzenittt
    zzzzenittt
       684 / 882
    02 марта в 20:21
    Москва! Звонят колокола) Спартаку с Динамо надо поддержать почин)
    time out
    time out ответил FILL3286
       27 / 882
    02 марта в 20:15
    А за коней стыдно(хахахах
    Стыдно, это не то слово. Больше подходит - позор!
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Footbolista
       297 / 882
    02 марта в 20:15
    "Вся страна", кроме Питера)...
    Я топить буду за Краснодар по полной!Мне без разницы какой счет лишь бы спам не выиграл.Выиграет Краснодар--почет им и уважение!Самое важное , что-бы спамеры вниз шли в пике.
    viv
    viv
       75 / 882
    02 марта в 20:14
    Нормально...Локо опустил спартак-43 на пятое место.....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Литейный 4
       93 / 882
    02 марта в 19:55
    Тайный " почитатель" Спартака.))) 😊. Глубоко законсперированный поклонник.))). Уважение.
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