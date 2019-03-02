«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Крылья Советов» не выявили сильнейшего.
Таким образом, «Локо» набрал 29 очков (4-е место), а у «Крыльев» 18 пунктов (13-я позиция).
Москва, стадион «РЖД Арена».
«Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:2 (1:1)
Голы: Ан. Миранчук 23, Ан. Миранчук 65 - Джано 19, Шейдаев 69.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Лысов (Смолов 63), Хеведес , Денисов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов (Зиньковский 90), Джано (Зотов 62), Антон (Тимофеев 85), Канунников, Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Денисов 49, Ан. Миранчук 54, Рохель 55, Кверквелия 55, Рохель 56, Гильерме 57, Денисов 74, Эдер 77, Ал. Миранчук 84
Удаления: Рохель 56, Денисов 74
Судья: Безбородов Владислав.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре тура ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2).
Потеряны 10 очков из 15-ти в последних 5-ти играх чемпионата......
Надо что то делать...
Потеряны 10 очков из 15-ти в последних 5-ти играх чемпионата......
Надо что то делать...