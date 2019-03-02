Байер» обыграл «Фрайбург»

«Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии.
«Байер» (39 очков) занимает пятое место в турнирной таблице, «Фрайбург» (27 очков) - 13-й.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Фрайбург» 2:0 (1:0)
Голы: Арангис 4, Бэйли 73
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер (Драгович 22), Едвай, Арангис, Баумгартлингер, Брандт, Хавертс (Кор 85), Фолланд, Бэйли (Сампайо Фильо 87)
Главный тренер: Бош Петер.
«Фрайбург»: Шволов, Кюблер, Лиенхарт, Хайнц, Гюнтер, Хаберер, Франтц (Гондорф 74), Абраши (Хелер 81), Грифо, Вальдшмидт (Нидерлехнер 68), Петерсен
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Судья: Винкманн Гвидо.
В параллельной встрече «Шальке» крупно уступил «Фортуне».