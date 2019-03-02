«Шальке» потерпел крупное поражение от «Фортуны»

«Шальке» крупно уступил «Фортуне» в матче 24-го тура чемпионата Германии.
«Фортуна» (31 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице, «Шальке» (23 очка) - 14-й.
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Фортуна» 0:4 (0:1)
Голы: Люкебакио 35 (пенальти), Ковнацки 62, Раман 68, Ковнацки 84
«Шальке-04»: Нюбель, Брума, Сане, Настасич (Скржыбски 46), Калиджури, Стамбули, Бенталеб, Мендиль, Ут (Эмболо 77), Бургшталлер (Кутуджу 61), Арит
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Фортуна»: Ренсинг, Циммерманн, Айхан, Камински, Гиссельманн, Соботтка (Хоффманн 71), Раман (Усами 76), Баркок, Финк, Ковнацки, Люкебакио (Дукш 86)
Главный тренер: Функель Фридхельм.
Предупреждения: Соботтка 13, Бургшталлер 17, Ут 21, Настасич 35, Ковнацки 41, Брума 73
Судья: Брих Феликc.
В параллельном матче «Байер» обыграл «Фрайбург».