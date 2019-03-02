Деменко: «В матче „Спартака“ и „Краснодара“ поставлю на ничью»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил расстановку сил в очном матче команд, который состоится в воскресенье в рамках 18-го тура РПЛ .

Поставил на ничью 1:1. «Краснодар» очень здорово играл с «Байером», но в игре с «Ростовом» были видны их проблемы против оборонительных команд, хотя «Краснодар» умеет находить моменты. Думаю, игра будет открытая с обеих сторон. Очень важен будет фактор первого гола.



Настораживают последние результаты «Спартака» в товарищеских матчах. Но я не сомневаюсь, что Кононов всё-таки сможет привить «Спартаку» свою игру, «Краснодар» до сих пор так играет. Хотя в этом сезоне может не получиться. Главное для него сейчас — психология футболистов и понимание, кого он хочет видеть в команде.