ПСЖ готовит 100 млн евро на трансфер Милинковича-Савича

03 марта 2019, 14:43

Согласно данным из СМИ , ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Действующий контракт хавбека с римлянами рассчитан до 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 100 млн евро.

Недавно отмечалось, что «Лацио» летом отклонил крупное предложение «Реала» по Милинковичу-Савичу.