ПСЖ готовит 100 млн евро на трансфер Милинковича-Савича

Согласно данным из СМИ, ПСЖ заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Действующий контракт хавбека с римлянами рассчитан до 2023 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 100 млн евро.
Недавно отмечалось, что «Лацио» летом отклонил крупное предложение «Реала» по Милинковичу-Савичу.
а-аха)
а-аха)
Лотито, хватит уже ходить по СМИ и рассказывать про спрос на своих поленьев))
Лотито, хватит уже ходить по СМИ и рассказывать про спрос на своих поленьев))