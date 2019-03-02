«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головин отдал голевую передачу

«Монако» ушел от поражения в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Анже».
«Анже» (34 очка) располагается на 12-м месте в турнирной таблице национального первенства, «Монако» (26 очков) - 16-й.
Анже, стадион Раймон Копа
«Анже» - «Монако» 2:2 (2:0)
Голы: Таи 22, Таи 45 - Фалькао 49, Фалькао 79 (пенальти)
«Анже»: Бутель, Бамба, Павлович, Траоре, Мансо, Мангани (Эль-Мелали 71), Фулджини (Рен-Аделед 57), Ндойе, Сантамария, Таи, Баокен (Тома 85)
Главный тренер: Мулен Стефан.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фабрегас, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Головин (Шадли 85), Рони Лопеш (Винисиус 66), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Бамба 16, Глик 56, Бадьяшиль 62, Мансо 69, Фалькао 81
Судья: Готье Энтони.
Ранее ПСЖ одержал непростую победу над «Каном».
Экс-ж/д Кайседо сегодня затащил.
Ну а распиаренный голландец.... Сплошная Уэска, в общем=)))
Экс-ж/д Кайседо сегодня затащил.
Ну а распиаренный голландец.... Сплошная Уэска, в общем=)))
Движение вперед чувствуется!!!
Движение вперед чувствуется!!!
Можно сказать "волевая ничья"......0:2 первый тайм.....
Кто бы что ни говорил...а 6-я игра подряд без поражений...явный прогресс с приходом Жардима....
Да и Головин за месяц...2 гола и передача...не так уж и плохо...для команды которую только ленивый не называл "колхозом".....
2:2 в гостях - не приговор...
А последние 3 домашние игры Монако выиграл.....(в.ч. с Лионом)
Надеюсь на такой же исход 9-го числа с Бордо.....
Удачи Монако и Головину !!!!!!!!!!!!
Можно сказать "волевая ничья"......0:2 первый тайм.....
Кто бы что ни говорил...а 6-я игра подряд без поражений...явный прогресс с приходом Жардима....
Да и Головин за месяц...2 гола и передача...не так уж и плохо...для команды которую только ленивый не называл "колхозом".....
2:2 в гостях - не приговор...
А последние 3 домашние игры Монако выиграл.....(в.ч. с Лионом)
Надеюсь на такой же исход 9-го числа с Бордо.....
Удачи Монако и Головину !!!!!!!!!!!!