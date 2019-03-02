«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головин отдал голевую передачу

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головин отдал голевую передачу

02 марта 2019, 23:50
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» ушел от поражения в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Анже».

«Анже» (34 очка) располагается на 12-м месте в турнирной таблице национального первенства, «Монако» (26 очков) - 16-й.

Анже, стадион Раймон Копа

«Анже» - «Монако» 2:2 (2:0)
Голы: Таи 22, Таи 45 - Фалькао 49, Фалькао 79 (пенальти)

«Анже»: Бутель, Бамба, Павлович, Траоре, Мансо, Мангани (Эль-Мелали 71), Фулджини (Рен-Аделед 57), Ндойе, Сантамария, Таи, Баокен (Тома 85)
Главный тренер: Мулен Стефан.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фабрегас, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Головин (Шадли 85), Рони Лопеш (Винисиус 66), Фалькао
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Бамба 16, Глик 56, Бадьяшиль 62, Мансо 69, Фалькао 81

Судья: Готье Энтони.

Ранее ПСЖ одержал непростую победу над «Каном».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» обыграл «Сент-Этьен»
Вчера, 00:57 ВидеоКомментарии7
«Ювентус» рвется к титулу и другие итоги 26-го тура Серии А
Вчера, 00:42 Комментарии12
«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком»
Вчера, 00:41 ВидеоКомментарии11
«Ювентус» обыграл «Наполи» и увеличил отрыв до 16 очков
Вчера, 00:26 ВидеоКомментарии266
«Бавария» сравнялась с «Боруссией» Д по очкам. Итоги 24-го тура Бундеслиги
Вчера, 00:16 Комментарии5
«Манчестер Сити» захватил лидерство и другие результаты 29-го тура АПЛ
Вчера, 00:03 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   328 / 887
03 марта в 11:53
Саня красава !
FILL3286
FILL3286
   14 / 887
03 марта в 10:15
стыдно за монако и галавина опять
VIPded
VIPded
   102 / 887
03 марта в 09:13
Волевые 2-2 в гостях вполне нормально даже. Голова молодчага! Так держать!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
03 марта в 07:24
Саня молодец, в отличии от рыла из Севильи!
Kuprin
Kuprin
   345 / 887
03 марта в 07:04
Неплохо сыграл
ДАША Д
ДАША Д
   217 / 887
03 марта в 07:00
Повезло, что хоть очко взяли.
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
03 марта в 06:42
В итоге колумбийский тигр и спас монегасков от поражения! Да, Монако сражается за выживание в Лиги 1... Кто бы мог подумать? Саню Головину с голевой передачей!
cska plus
cska plus
   12 / 887
03 марта в 06:16
Саша молодец!
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
03 марта в 03:33
Санек нормалек отыграл , Желсон днище столько потерь
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
   35 / 887
03 марта в 01:47
Славию скоро затащит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Scuderia Ferrari
   20 / 887
03 марта в 01:31
Экс-армеец Головин сегодня затащил. Экс-ж/д Кайседо сегодня затащил. Ну а распиаренный голландец.... Сплошная Уэска, в общем=)))
Промес тоже затащил "Уэску". Не надо тут)
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
03 марта в 01:21
Анжи тут конечно упустил победу.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   35 / 887
03 марта в 00:57
Экс-армеец Головин сегодня затащил.
Экс-ж/д Кайседо сегодня затащил.
Ну а распиаренный голландец.... Сплошная Уэска, в общем=)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
03 марта в 00:47
Нормально!!!
Движение вперед чувствуется!!!
Гавроша
Гавроша ответил Jeck Denielse
   24 / 887
03 марта в 00:41
Да ладно...никаких отскоков.... Можно сказать "волевая ничья"......0:2 первый тайм..... Кто бы что ни говорил...а 6-я игра подряд без поражений...явный прогресс с приходом Жардима.... Да и Головин за месяц...2 гола и передача...не так уж и плохо...для команды которую только ленивый не называл "колхозом"..... 2:2 в гостях - не приговор... А последние 3 домашние игры Монако выиграл.....(в.ч. с Лионом) Надеюсь на такой же исход 9-го числа с Бордо..... Удачи Монако и Головину !!!!!!!!!!!!
Это не промес, от него польза есть.
SHMEL
SHMEL
   44 / 887
03 марта в 00:40
Рад за Монако и Сашу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
03 марта в 00:32
Да ладно...никаких отскоков....
Можно сказать "волевая ничья"......0:2 первый тайм.....
Кто бы что ни говорил...а 6-я игра подряд без поражений...явный прогресс с приходом Жардима....
Да и Головин за месяц...2 гола и передача...не так уж и плохо...для команды которую только ленивый не называл "колхозом".....

2:2 в гостях - не приговор...
А последние 3 домашние игры Монако выиграл.....(в.ч. с Лионом)
Надеюсь на такой же исход 9-го числа с Бордо.....

Удачи Монако и Головину !!!!!!!!!!!!
hata
hata
   650 / 887
03 марта в 00:30
Ну хотя бы не проиграли
beefs
beefs
   117 / 887
03 марта в 00:15
Да, а мы думали Монако возродилось...
112910415
112910415
   74 / 887
03 марта в 00:14
очки набираются стабильно, и это радует
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 887
03 марта в 00:03
Как же так ?
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 887
03 марта в 00:03
Как же так ?
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Felipe Rivera CVBP
   249 / 887
02 марта в 23:58
ну у них комбинационная игра идет и они доминируют на поле, а вот защита, особенно глик, никакая, реально клоунов делают
Лакшери
Лакшери
   275 / 887
02 марта в 23:57
Слабовато сыграли
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
02 марта в 23:54
У Монако по-прежнему огромные проблемы с организацией игры, и по-прежнему защитник выставляют себя клоунами. Просто чудо, что при этом Монако начал стабильно набирать очки.
Kuprin
Kuprin
   345 / 887
02 марта в 23:53
Отскочил француский Анжи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100