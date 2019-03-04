«Бавария» сравнялась с «Боруссией» Д по очкам. Итоги 24-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» М - «Бавария» 1:5
Голы: Штиндль 37 - Мартинес 2, Мюллер 11, Левандовски 47, Гнабри 75, Левандовски 90 (пенальти)
«Аугсбург» - «Боруссия» Д 2:1
Голы: Чжи Донь-Вон 24, Чжи Донь-Вон 68 - Алькасер 81
«Шальке-04» - «Фортуна» 0:4
Голы: Люкебакио 35 (пенальти), Ковнацки 62, Раман 68, Ковнацки 84
«Штуттгарт» - «Ганновер» 5:1
Голы: Гомес 4, Кабак 16, Кабак 45, Цубер 78, Цубер 81 - Жонатас 68
«Нюрнберг» - РБ «Лейпциг» - 0:1
Гол: Клостерманн 40
«Байер» - «Фрайбург» 2:0
Голы: Арангис 4, Бэйли 73
«Герта» - «Майнц» 2:1
Голы: Груйич 50, Штарк 60 - Штарк 46 (автогол)
«Айнтрахт» - «Хоффенхайм» 3:2
Голы: Костич 20, Аллер 89, Гонсалу Пасиенсия 90 - Жоэлинтон 43, Бельфодиль 60
«Вольфсбург» - «Вердер» 1:1
Голы: Брукс 54 - Крузе 74
Теперь Баварию не остановить!!!
Теперь Баварию не остановить!!!