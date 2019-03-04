Cорокин: «В пиве на стадионах нет ничего страшного»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Cорокин: «В пиве на стадионах нет ничего страшного»

вчера, 11:04

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что во время матчей чемпионата России должно продаваться пиво.

На мой взгляд, пиво возвращать нужно. Бесспорно, чемпионат мира показал, что в пиве на стадионах нет ничего страшного. На это могут быть разные взгляды, но спорить с этим объективно сложно. Хуже, когда люди заранее приводят себя такое в состояние, что не могут ни говорить, ни двигаться. Потому что знают, что ничего не смогут купить на стадионе, и им нужно сделать это с запасом за два часа.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
вчера в 14:07
Купил билет на футбол - кружка пива в подарок.
Знатог
Знатог
   262 / 887
вчера в 13:32
Ждём рекламу, как на стадионе хорошо пить пиво.
1 команда
1 команда
   68 / 887
вчера в 13:20
Пиво и футбол не совместимы. Чей подарок отрабатывает сорокин?
Sysanin101
Sysanin101
   468 / 887
вчера в 12:24
Пивная МАФИЯ пошла в атаку на граждан России!

Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму.
Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым.
Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость.
Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться.
Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым.
Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям.
Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги.
Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства.

В России с 2005 года продажа пива на стадионах во время спортивных соревнований находится под запретом.
Исключения составили Кубок конфедераций в 2017 г. и чемпионат мира, который проходил в России в 2018 году.

Против КРИМИНАЛЬНОЙ пивной инициативы ранее Мутко, а сейчас Прядкина, Дюкова, Колоскова, Колобова, Голодец, Черчесова. Мейтина и других пивных лоббистов РЕШИТЕЛЬНО выступили Минздрав РФ, Русская православная церковь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.
112910415
112910415
   74 / 887
вчера в 12:18
стадионы без пива вообще не имеют смысла
galem72
galem72
   144 / 887
вчера в 12:02
А как же кричала едросовская хунта перед своим нелепым запретом несколько лет назад, что это всё такой ужас, такой беспредел, такой вред. Редкостные кремлёвские и...оты!
particular
particular
   8 / 887
вчера в 11:39
Тут, даже не стоит вопрос о бокале пива или вреде здоровья...
За подобными заявлениями стоят рекламные деньги от пивного лобби...
А для этого можно многим поступиться и много допустить...
LOpp
LOpp
   5 / 887
вчера в 11:33
    LOpp
    LOpp
       5 / 887
    вчера в 11:32
    главное до туалета добежать.
    Союзник противников
    Союзник противников
       227 / 887
    вчера в 11:31
    Правильно! НОвые стадионы должны пахнуть так же,как и подворотни,"парадные" и переходы любимого города нового руководства РПЛ.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       110 / 887
    вчера в 11:17
    да и футболисту перед матчем не грех махнуть бокал другой, чтобы ноги не дрожали
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум
       229 / 887
    вчера в 11:16
    В пиве В ПРИНЦИПЕ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО ! Меру просто надо знать. Но, все дело в том, что 90% наших болел эту меру не знают !
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