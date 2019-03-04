Cорокин: «В пиве на стадионах нет ничего страшного»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что во время матчей чемпионата России должно продаваться пиво.

На мой взгляд, пиво возвращать нужно. Бесспорно, чемпионат мира показал, что в пиве на стадионах нет ничего страшного. На это могут быть разные взгляды, но спорить с этим объективно сложно. Хуже, когда люди заранее приводят себя такое в состояние, что не могут ни говорить, ни двигаться. Потому что знают, что ничего не смогут купить на стадионе, и им нужно сделать это с запасом за два часа.