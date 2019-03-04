Cорокин: «В пиве на стадионах нет ничего страшного»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что во время матчей чемпионата России должно продаваться пиво.
На мой взгляд, пиво возвращать нужно. Бесспорно, чемпионат мира показал, что в пиве на стадионах нет ничего страшного. На это могут быть разные взгляды, но спорить с этим объективно сложно. Хуже, когда люди заранее приводят себя такое в состояние, что не могут ни говорить, ни двигаться. Потому что знают, что ничего не смогут купить на стадионе, и им нужно сделать это с запасом за два часа.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.
Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму.
Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым.
Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость.
Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться.
Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым.
Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям.
Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги.
Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства.
В России с 2005 года продажа пива на стадионах во время спортивных соревнований находится под запретом.
Исключения составили Кубок конфедераций в 2017 г. и чемпионат мира, который проходил в России в 2018 году.
Против КРИМИНАЛЬНОЙ пивной инициативы ранее Мутко, а сейчас Прядкина, Дюкова, Колоскова, Колобова, Голодец, Черчесова. Мейтина и других пивных лоббистов РЕШИТЕЛЬНО выступили Минздрав РФ, Русская православная церковь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.
Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму.
Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым.
Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость.
Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться.
Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым.
Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям.
Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги.
Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства.
В России с 2005 года продажа пива на стадионах во время спортивных соревнований находится под запретом.
Исключения составили Кубок конфедераций в 2017 г. и чемпионат мира, который проходил в России в 2018 году.
Против КРИМИНАЛЬНОЙ пивной инициативы ранее Мутко, а сейчас Прядкина, Дюкова, Колоскова, Колобова, Голодец, Черчесова. Мейтина и других пивных лоббистов РЕШИТЕЛЬНО выступили Минздрав РФ, Русская православная церковь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.
За подобными заявлениями стоят рекламные деньги от пивного лобби...
А для этого можно многим поступиться и много допустить...
За подобными заявлениями стоят рекламные деньги от пивного лобби...
А для этого можно многим поступиться и много допустить...