Воробьев: «„Зенит“ стал надежнее действовать в обороне»

Бывший тренер «Зенита» Николай Воробьев оценил игру команды в матче против «Урала».

Я довольно внимательно следил за игрой. И не увидел, чтобы «Урал» реально угрожал воротам «Зенита». Ни одного голевого момента! Питерцы создали таких четыре. Дриусси, Азмун, когда забивал, Дзюба, Заболотный. О какой ничьей можно говорить? «Зенит» абсолютно по делу взял три очка. Я бы рассматривал не только матч с «Уралом», но и две игры с «Фенербахче». Прежде всего команда стала надежнее действовать в обороне, а появление в составе Азмуна разнообразило и сделало более острыми атакующие действия. Тренер анализирует, ищет варианты, чтобы наиболее эффективно использовать качества игроков. Учитывая, что в его распоряжении теперь два нападающих - Дзюба и Азмун, способные оказывать давление, создавать и реализовывать моменты, - это дает большое преимущество. Поэтому, на мой взгляд, Семак пока остановился на схеме 4-4-2.