Щербаченко: «У всех команд из топ-5 остаются шансы на титул в РПЛ»

вчера, 10:00

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что «Зениту» пока рано успокаиваться, несмотря на лидерство в турнирной таблице РПЛ с отрывом в три балла от ближайшего преследователя, которым является «Краснодар».

Накануне «быки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), что позволило «сине-бело-голубым» увеличить свое преимущество.