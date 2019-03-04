Щербаченко: «У всех команд из топ-5 остаются шансы на титул в РПЛ»

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко считает, что «Зениту» пока рано успокаиваться, несмотря на лидерство в турнирной таблице РПЛ с отрывом в три балла от ближайшего преследователя, которым является «Краснодар».
Накануне «быки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), что позволило «сине-бело-голубым» увеличить свое преимущество.
Знаете, у меня даже язык не поворачивается называть преимущество «Зенита» отрывом. Потому что 3 очка - просто небольшое преимущество плюс-минус. А отрыв - это 7-8 очков, когда лидирующая команда может проиграть два матча и сохранить первое место при любом раскладе. Сейчас ситуация в плане спокойствия команд из верхней части таблицы не изменилась. У всех команд в топ-5 остались шансы, у лидера нет спокойной жизни.
А Зенит и Краснодар повыясняют кому золото кому серебро......
Но всё может измениться.....
По последней паре сезонов знаем...кто угодно может расчемпиониться...)))
Ибо ещё судейский корпус не показал своего фаворита.....))
А Зенит и Краснодар повыясняют кому золото кому серебро......
Но всё может измениться.....
По последней паре сезонов знаем...кто угодно может расчемпиониться...)))
Ибо ещё судейский корпус не показал своего фаворита.....))