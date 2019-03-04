Чухлов: «Азмун живет игрой»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал победу команды над «Уралом».

Первый тайм был более обнадеживающий, а второй - типичный для «Зенита»: без валидола не обошлось. Те, кто выходит на замену, мало помогают команде. Немного Оздоев во втором тайме стал сдавать, и появились проблемы в середине поля. Ну а в целом победа есть победа. Да еще и на выезде. Претенденты пока отстают.

Азмун нравится тем, что живет игрой, ищет моменты. Очень агрессивный и азартный. Причем, глядя на него, даже Дзюба задвигался. Не стоял в поисках шанса, а бегал, боролся и пыхтел. Поэтому его и заменили, поскольку физически не готов, а рядом с Азмуном надо поддерживать марку и стараться что-то показывать. Иначе можно превратиться в тень на его уровне. Азмун молодец. Так он здорово играет головой при разнице в росте с Дзюбой! Обладает хорошей техникой.