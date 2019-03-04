Сафонов: «Могли обыграть „Спартак“»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча против «Спартака».

Нельзя сказать, что по игре ничья — хороший результат, но мы не особо расстроились. Могли забить в концовке, могли выиграть, но не получилось, теперь идем дальше.