Сафонов: «Могли обыграть „Спартак“»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча против «Спартака».
Нельзя сказать, что по игре ничья — хороший результат, но мы не особо расстроились. Могли забить в концовке, могли выиграть, но не получилось, теперь идем дальше.
Удачи быкам против цска и Зенита!
Удачи быкам против цска и Зенита!
Сейчас бы целовал штанги в краснодарской молодежке.
Сейчас бы целовал штанги в краснодарской молодежке.
уйдёт, он становится с каждым годом слабее, а "Краснодар"сильнее.
уйдёт, он становится с каждым годом слабее, а "Краснодар"сильнее.
Учись играть ногами или переходи в гандбол!!!
Учись играть ногами или переходи в гандбол!!!