Кутепов: «„Спартак“ обязан обыгрывать „Урал“»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Урала». Сам футболист встречу пропустит из-за дисквалификации.

Первая игра завершилась вничью (1:1).

Конечно, нам по силам их обыграть. Я бы даже сказал, что мы обязаны это сделать. Лучше играть на победу, чтобы не тратить нервы на результативную ничью.

Подготовка к матчу идет в обычном режиме, никаких больших перемен, все по плану. Идем от игры к игре: сперва «Урал», потом будем думать об игре с «Динамо» в чемпионате.