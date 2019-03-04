Талалаев: «„Краснодар“ был ближе к победе в матче со „Спартаком“»

Главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев подвел итоги матча 18-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» (1:1), который прошел накануне.

Результат матча неверно отражает то, что происходило в матче, «Краснодар» был ближе к победе. «Краснодар» более зрелая и сыгранная команда. Кононов же только создает свою команду.

Команда Мусаева лучше готова к сезону, это был уже четвертый матч в сезоне, они лучше чувствуют друг друга на поле, и организованнее проводят на поле 90 минут. У «Краснодара» было больше голевых моментов, дважды в штангу попадали, и игра у них более цельная.

Тренерская дуэль Кононова и Мусаева? Перестроений по тактике в матче не так много было. Но скорее «Краснодар» был ближе к тому, что они регулярно демонстрируют, чем «Спартак», который только ищет свою игру. Пока команда только старается играть в высокий прессинг и быстрый выход из обороны в атаку. Понятно, что взаимодействие у «Спартака» пока хуже — это абсолютно точно, как в обороне, так и в атаке.