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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Талалаев: «„Краснодар“ был ближе к победе в матче со „Спартаком“»

вчера, 12:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев подвел итоги матча 18-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» (1:1), который прошел накануне.

Результат матча неверно отражает то, что происходило в матче, «Краснодар» был ближе к победе. «Краснодар» более зрелая и сыгранная команда. Кононов же только создает свою команду.

Команда Мусаева лучше готова к сезону, это был уже четвертый матч в сезоне, они лучше чувствуют друг друга на поле, и организованнее проводят на поле 90 минут. У «Краснодара» было больше голевых моментов, дважды в штангу попадали, и игра у них более цельная.

Тренерская дуэль Кононова и Мусаева? Перестроений по тактике в матче не так много было. Но скорее «Краснодар» был ближе к тому, что они регулярно демонстрируют, чем «Спартак», который только ищет свою игру. Пока команда только старается играть в высокий прессинг и быстрый выход из обороны в атаку. Понятно, что взаимодействие у «Спартака» пока хуже — это абсолютно точно, как в обороне, так и в атаке.

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Все комментарии
drive45
drive45
   570 / 887
вчера в 21:25
Краснодару- зачёт, Спартаку -неудовлетворительно просто случайно ушли от поражения. Короче перед Краснодаром у Спартака должок .
ziborock
ziborock ответил cska plus
   25 / 887
вчера в 15:29
Это видела вся страна кроме тарасни.
Вся страна видела как Арсенал на ипподроме в Грозном коников объезжал! Страшно подумать что с вами Краснодар сделает!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   149 / 887
вчера в 14:55
Это видела вся страна кроме тарасни.
Вся страна видела как вы Туле сдули ! )))) Кони в яблоках ...и вы ниже стремени !!! )))))))))))))))
Т34
Т34
   21 / 887
вчера в 14:53
Ближе был к победе, очков в турнирную таблицу не прибавляет. Ты можешь быть хоть сто раз ближе, но один шальной гол решит исход матча.
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
вчера в 14:19
Краснодар должен был выигрывать.
МапС
МапС
   136 / 887
вчера в 13:47
В том то и прелесть футбола, что лучшие команды теряют очки, худшие вырывают, иначе всё было бы предсказуемо и не интересно.
Palex
Palex
   123 / 887
вчера в 13:35
Спартак лет так дцать,свою игру ищет. Это как в "Джентельменах удачи'. "Вы сейчас над чем работаете? Да так,ищем".
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
вчера в 13:27
Мне бы этого не хотелось, но похоже "Краснодар" к финишу опять сдуется на радость величайшему "Зениту".
Denkuz
Denkuz
   66 / 887
вчера в 13:17
Пупсик выглядел очень жалко.
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 13:16
Это видела вся страна кроме тарасни.
Юрниекс
Юрниекс
   79 / 887
вчера в 13:14
Штанга,перекладина..А что пятачки? Бегали больше?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
вчера в 13:04
Поросячий отскок!
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