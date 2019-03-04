Гладилин: «С приходом Айртона Комбарову надо искать другую команду»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от игры защитника «красно-белых» Айртона с «Краснодаром» (1:1) в рамках 18-го тура РПЛ .

Очень хорошо выглядел. Он может еще прибавлять. Потенциал огромный и функциональная подготовка у него потрясающая. Отрабатывал все два тайма, отдал голевой пас. Это хорошее приобретение, и Айртон еще будет прибавлять.

С Комбаровым даже сравнивать не нужно. Ему нужно подыскивать себе место на тренерской скамейке или уходить в другую команду. Это место Айртон ему не отдаст, а на других позициях Дмитрий играть не умеет. Новый защитник даже сейчас на голову сильнее Комбарова, еще не играя на максимальных усилиях. У Комбарова шансов никаких.