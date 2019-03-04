Прядкин: «Вопрос пива на стадионах может стать первостепенным»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с возможным возвращением пива на стадионы во время матчей чемпионата России. Ранее эту идею поддержал новый президент РФС Александр Дюков.
Рано на эту тему говорить. У Александра Валерьевича тоже есть достаточно сильное лобби в Правительстве, Думе и Совете Федерации. Мы понимаем, что необходимо делать какие-то шаги, чтобы вернуть пиво на трибуны. Это атрибут боления во многих цивилизованных странах. Ни в какие пьянки это не должно переходить. Думаю, этот вопрос может стать первостепенным, поскольку это поможет клубам получить доходы от рекламы и продажи продукции.
а у этих ...... одна мысль о пиве ( разбавленую бурду в три дорого продают)...
а у этих ...... одна мысль о пиве ( разбавленую бурду в три дорого продают)...
Посещаемость и без пива повысилась на 28 ПРОЦЕНТОВ!
Пиво не повышает посещаемость, а СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!!!
Пусть Прядкин, Мейтин, Алаев, Колосков, Дюков, Черчесов и прочие пивные МАФИОЗИ не валяют алкогольного пивного дурака!
Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Пусть Дюков и Прядкин НЕ ЗАИКАЮТСЯ про пиво и забудут про него!
Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков, Черчесов и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
Посещаемость и без пива повысилась на 28 ПРОЦЕНТОВ!
Пиво не повышает посещаемость, а СПАИВАЕТ молодёжь и ГУБИТ подрастающее поколение!!!!
Пусть Прядкин, Мейтин, Алаев, Колосков, Дюков, Черчесов и прочие пивные МАФИОЗИ не валяют алкогольного пивного дурака!
Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Пусть Дюков и Прядкин НЕ ЗАИКАЮТСЯ про пиво и забудут про него!
Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков, Черчесов и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Они богатеют и ЖИРЕЮТ, а народ будут спаивать и наживаться на здоровье миллионов болельщиков.
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!