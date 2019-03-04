Прядкин: «Вопрос пива на стадионах может стать первостепенным»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с возможным возвращением пива на стадионы во время матчей чемпионата России. Ранее эту идею поддержал новый президент РФС Александр Дюков.

Рано на эту тему говорить. У Александра Валерьевича тоже есть достаточно сильное лобби в Правительстве, Думе и Совете Федерации. Мы понимаем, что необходимо делать какие-то шаги, чтобы вернуть пиво на трибуны. Это атрибут боления во многих цивилизованных странах. Ни в какие пьянки это не должно переходить. Думаю, этот вопрос может стать первостепенным, поскольку это поможет клубам получить доходы от рекламы и продажи продукции.