вчера, 15:23

СМИ сообщают, что нападающий «Интера» Мауро Икарди планирует продлить свой больничный.

Недавно футболист жаловался на повреждение в колене, однако медицинское обследование не выявило у форварда травмы.

Отмечается, что аргентинец посетил врача в Барселоне и в скором времени предоставит медицинскую записку, которая будет запрещать игроку выходить на поле еще некоторое время. Напомним, что Икарди стал жаловаться на травму после того, как его лишили капитанской повязки.