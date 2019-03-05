Каземиро: «Важно пройти „Аякс“. Не имеет значения, как мы это сделаем»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Амстердаме завершилась победой «Королевского клуба» со счётом 2:1.

Игра «Аякса» в первом матче меня не удивила. Они провели два отличных матча против «Баварии». Мы постараемся сыграть с ними так же, как играли в первом матче.

Наша игра в Амстердаме не была блестящей, но результат был хорошим. Нам важно пройти в следующий раунд, и как это произойдёт – значения не имеет.