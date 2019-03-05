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Каземиро: «Важно пройти „Аякс“. Не имеет значения, как мы это сделаем»

вчера, 07:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Аяксом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Амстердаме завершилась победой «Королевского клуба» со счётом 2:1.

Игра «Аякса» в первом матче меня не удивила. Они провели два отличных матча против «Баварии». Мы постараемся сыграть с ними так же, как играли в первом матче.

Наша игра в Амстердаме не была блестящей, но результат был хорошим. Нам важно пройти в следующий раунд, и как это произойдёт – значения не имеет.

Мыслями о предстоящем матче поделился также вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   17 / 933
вчера в 19:21
Ну а что? Брих в одной команде с Чакыром и Оливером)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 933
вчера в 14:59
РЕФЕРИ В ПОМОЩЬ)))) Главное результат,который запомнят,а как он был достигнут то уже третьестепенно.
Ismadiyar
Ismadiyar
вчера в 12:57
Под не имеет значения, Каземиро снова раскрыл карты Реала...Аякс если не уложит парочку голов, то Реал с судьями не даст им шанса!
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   703 / 933
вчера в 12:21
Оевропеился полностью. А вроде бразилец?!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   69 / 933
вчера в 11:54
"Не имеет значения,как мы это сделаем" то есть,Перес уже сделал.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   95 / 933
вчера в 10:28
Без заряженного судьи это будет сложно сделать
FERIS
FERIS
   183 / 933
вчера в 10:12
Должны проходить.
Сегодня посмотрим.
Roman73
Roman73
   301 / 933
вчера в 09:13
Мой прогноз, Аякс вообразит себя Барселоной и с треском проиграет на Бернабеу.
No problem
No problem
   44 / 933
вчера в 08:35
Уверенно громить и все тут.
particular
particular ответил Leha-ha50
   7 / 933
вчера в 08:20
А может это не произойдет???
Может... Тем более, что в течении недели умудрились продуть два, не менее важных матча... Для прохода нужен уверенный ход, которого, пока, нет...
juchok
juchok
вчера в 07:55
По ходу, низовой матч будет, 1:0
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 07:49
А может это не произойдет???
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 933
вчера в 07:42
Попробуйте
cevin cigan
cevin cigan
   109 / 933
вчера в 07:35
На войне все средства хороши(вангую,что сейчас начнётся троллинг от барсуков проVAR и судей)
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 07:23
Вполне возможно тем более имея такое преимущество.
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 07:20
В ничью сыграют. Будет достаточно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   453 / 933
вчера в 07:04
Это точно.
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