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Овермарс: «Шансы „Аякса“ пройти „Реал“ составляют 20 процентов»

вчера, 01:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Нидерландов, ныне спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Первая встреча в Амстердаме завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

Конечно, мы полагаем, что у нас есть всё для того, чтобы нивелировать преимущество «Реала» и победить. Но всё же счёт первой встречи будет сильно нам мешать.  По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20 процентов, соответственно, шансы «Реала» – 80 процентов.

Это будет чрезвычайно сложный матч для «Аякса». Ведь все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лиги чемпионов. Особенно сейчас, когда это единственный турнир, на победу в котором у них есть реальные шансы.

Напомним, ответный матч между командами обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   305 / 933
сегодня в 00:59
При счёте 4-1?))))))))
Гражданин России
Гражданин России
   796 / 933
вчера в 10:03
Есть как минимум три варианта развития событий и все они не в пользу Аякса
1. Будет удаление игрока Аякса, т.к. это уже традиция на Бернабеу
2. Пенальти в ворота Аякса
3. Гол из офсайда в ворота Аякса.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   250 / 933
вчера в 08:23
В футболе все бывает.
kust07
kust07
   258 / 933
вчера в 07:47
Шансы Аякса равны нулю
STVA 1
STVA 1
   115 / 933
вчера в 06:00
Удачи Аяксу!
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 04:49
Весьма большие шансы, когда минимум два надо забить на чужом поле.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 933
вчера в 04:24
Сейчас больше зависит от игры Реала, а не от самого Аякса. Реал может обыграть любую команду, но и проиграть любой.
Kresi frok
Kresi frok
   417 / 933
вчера в 03:10
Если риал без чемодана, то 50/50.
95-shishani-95
95-shishani-95
   59 / 933
вчера в 01:59
Хочет, чтоб Реал расслабился?
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