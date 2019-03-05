Овермарс: «Шансы „Аякса“ пройти „Реал“ составляют 20 процентов»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Нидерландов, ныне спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Первая встреча в Амстердаме завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

Конечно, мы полагаем, что у нас есть всё для того, чтобы нивелировать преимущество «Реала» и победить. Но всё же счёт первой встречи будет сильно нам мешать. По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20 процентов, соответственно, шансы «Реала» – 80 процентов.

Это будет чрезвычайно сложный матч для «Аякса». Ведь все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лиги чемпионов. Особенно сейчас, когда это единственный турнир, на победу в котором у них есть реальные шансы.