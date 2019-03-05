Тальяфико: «Сборная Аргентины должна подобрать лучший стиль для Месси»

Защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико подчеркнул, что «альбиселесте» должны найти способ, как лучше всего встроить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в игру национальной команды. После ЧМ -2018 Месси приостановил выступления за Аргентину.

Сборная Аргентины продолжает искать наиболее подходящий для нас стиль игры или то, что будет лучше всего для Лео. У нас есть лучший игрок мира, и мы не знаем, как этим воспользоваться. Мы должны найти идею или тренера, который представит нам план и наведёт порядок.

Почему у «Барселоны» получается правильно использовать Месси?

Это не одно и то же. Месси играет за клуб 15 лет и всё о нём знает. В сборной из-за смены президентов [Федерации футбола], тренеров или же страсти, которая ослепляет нас на поле, у нас не получается собрать всё воедино. Мы хотим побеждать каждый год, но это нелегко. Лео не повезло завоевать со сборной трофей, но он достиг трёх финалов. У сборной нет такого проекта, который имеется у «Барселоны».