ГлавнаяНовости

Тальяфико: «Сборная Аргентины должна подобрать лучший стиль для Месси»

вчера, 04:39

Защитник «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико подчеркнул, что «альбиселесте» должны найти способ, как лучше всего встроить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в игру национальной команды. После ЧМ-2018 Месси приостановил выступления за Аргентину.

Сборная Аргентины продолжает искать наиболее подходящий для нас стиль игры или то, что будет лучше всего для Лео. У нас есть лучший игрок мира, и мы не знаем, как этим воспользоваться. Мы должны найти идею или тренера, который представит нам план и наведёт порядок.

Почему у «Барселоны» получается правильно использовать Месси?

Это не одно и то же. Месси играет за клуб 15 лет и всё о нём знает. В сборной из-за смены президентов [Федерации футбола], тренеров или же страсти, которая ослепляет нас на поле, у нас не получается собрать всё воедино. Мы хотим побеждать каждый год, но это нелегко. Лео не повезло завоевать со сборной трофей, но он достиг трёх финалов. У сборной нет такого проекта, который имеется у «Барселоны».

Тальяфико также поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии3
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии6
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии5
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
   127 / 933
вчера в 10:52
Это класс тренера...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   95 / 933
вчера в 10:35
Почему это сборная должна? Это Меся должен сборной
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 933
вчера в 09:59
Смешно как с этим статистом без полезным возятся в Аргентине. Не знают уже что делать чтобы он забевал, и так и сяк команду под него перестраивают а выхлопа ноль. Проще было бы вышвырнуть мелкого и спокойно брать трофеи, но у аргентинской Федерации футбола видимо другая задача: пиар гнома, а на болелщиков ей наплевать.
Bullкин
Bullкин
   566 / 933
вчера в 09:25
Ага, и сделать главу федерации футбола Аргентины личной миньетчицей г-на Месси.
Alex12357
Alex12357
   544 / 933
вчера в 09:22
Самый лучший стиль для Аргентинского мойши -это пинок под одно место !!!
VIPded
VIPded
   130 / 933
вчера в 08:22
Не мешать инопланетянину, вот и все дела.)))
КЭТиК
КЭТиК
   270 / 933
вчера в 07:22
Натурализовать Барселону надо.
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
вчера в 07:07
Марадона сам подстраивался под команду, а не команда под него.
NGYCR7
NGYCR7
   200 / 933
вчера в 06:28
Вся Аргентина пашет на статистику одного игрока, который за 13 лет не может оправдать доверие в одной из самых сильных по составу сборных мира.🤦
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 06:13
Надо всю барселону в сборную, тогда заиграет.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   224 / 933
вчера в 05:43
Стиль Барсы закладывал ещё старина Кройфф. Далее Барса с разным успехом пыталась совершенствовать его, пока Гвардиола не воплотил в жизнь всё лучшее, что есть в футболе, создав команду, которую абсолютное большинство болельщиков и специалистов, не страдающих какими-либо отклонениями, считают лучшей в истории футбола. Ежели Барса побеждала в Европе, то и в Испании ей не было равных, а чтоб крупно обгадиться в класико да ещё в ранге победителя ЛЧ - такое и представить было невозможно. Сборная Испании, переняв каталонский стиль и сплотив костяк из лидеров Барсы, сразу выиграла ЧМ, а после ухода Пепа Барселона продолжает собирать трофеи и глумиться над сливочными картонками. Вполне естественно, что приезжая из такой великолепной команды в колхоз под названием "сборная Аргентины" , не имеющий ни стиля, ни идей, Месси трудно проявить лучшие качества, тем не менее, благодаря ему, аргентинское болото регулярно играет в плэй-офф крупных турниров, а ведь до Месси даже из группы не в состоянии были выйти в 2002-м... А стоило славному капитану на время покинуть сборную, как аргентинцы едва не пропустили ЧМ в России, благо Месси вернулся дабы вытащить этих бездарей на очередной футбольный праздник... Да и как бы там ни было - сборная не главный показатель. Например, бездарный кусок навоза рамос, примазавшись к игрокам Барсы, выиграл ЧМ, а Месси, который всю карьеру возит рылом по траве этого тупого костолома, пока нет... И таких примеров тысячи...
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 933
вчера в 04:52
Нужно назначить в сборную тренера, а не статиста.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100