Модрич: «Бэйл хочет стать прежним Бэйлом»

Хавбек «Реала» Лука Модрич прокомментировал текущую форму своего одноклубника Гарета Бэйла.

Иногда в карьере футболиста случается такое, что он находится не в лучших своих кондициях. Но это проходит. Такое бывало и со мной.

Я вижу, что Гарет хорошо чувствует себя [в «Реале»], и у него есть желание стать лучше. Мы не можем забыть то, что он сделал для клуба.

Он хочет работать и хочет стать прежним Гаретом, каким он был всегда. Бэйл может многое дать нашей команде. Всё, что от него требуется, это работать, работать и работать.