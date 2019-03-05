Модрич: «Бэйл хочет стать прежним Бэйлом»

Хавбек «Реала» Лука Модрич прокомментировал текущую форму своего одноклубника Гарета Бэйла.
Иногда в карьере футболиста случается такое, что он находится не в лучших своих кондициях. Но это проходит. Такое бывало и со мной.
Я вижу, что Гарет хорошо чувствует себя [в «Реале»], и у него есть желание стать лучше. Мы не можем забыть то, что он сделал для клуба.
Он хочет работать и хочет стать прежним Гаретом, каким он был всегда. Бэйл может многое дать нашей команде. Всё, что от него требуется, это работать, работать и работать.
Вчера появился слух о том, что игроки «Реала» якобы недовольны валлийским полузащитником.
Так далее нельзя!
Моё мнение - Солари нужно встретиться с ним тет-а-тет и найти общее решение по дальнейшим действиям. Узнать что именно не даёт ему быть тем Бейлом которого Реал покупал за немалые деньги и попытаться решить существующие проблемы.
Изменить подход к тренировкам, или может эмоционально его что то подавляет.
Понимаю почему практически все болельщики Реала желают чтобы клуб наконец избавился от Гарета. Болельщики нуждаются в победах, а Бейл один из тех от кого зависит успех. Но игрока такого уровня продать всегда легче, чем найти! И мне кажется что , хотя бы ради престижа клуба, нужно попытаться ,, вернуть,, того неудержимого Бейла.
А насчёт недовольных им в команде игроков, старые болелы клуба знают откуда растут ноги этого недовольства. Всегда в клубе этим недовольством помышлял молодняк из числа испанцев. Тем же Роналду, они и то бывали частенько недовольны. Это нормально. Конкуренцию никто ещё не отменял.
Так далее нельзя!
Моё мнение - Солари нужно встретиться с ним тет-а-тет и найти общее решение по дальнейшим действиям. Узнать что именно не даёт ему быть тем Бейлом которого Реал покупал за немалые деньги и попытаться решить существующие проблемы.
Изменить подход к тренировкам, или может эмоционально его что то подавляет.
Понимаю почему практически все болельщики Реала желают чтобы клуб наконец избавился от Гарета. Болельщики нуждаются в победах, а Бейл один из тех от кого зависит успех. Но игрока такого уровня продать всегда легче, чем найти! И мне кажется что , хотя бы ради престижа клуба, нужно попытаться ,, вернуть,, того неудержимого Бейла.
А насчёт недовольных им в команде игроков, старые болелы клуба знают откуда растут ноги этого недовольства. Всегда в клубе этим недовольством помышлял молодняк из числа испанцев. Тем же Роналду, они и то бывали частенько недовольны. Это нормально. Конкуренцию никто ещё не отменял.
Собственно вот это квинтэссенция высказывания Модрича.
Собственно вот это квинтэссенция высказывания Модрича.