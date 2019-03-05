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Модрич: «Бэйл хочет стать прежним Бэйлом»

вчера, 02:32

Хавбек «Реала» Лука Модрич прокомментировал текущую форму своего одноклубника Гарета Бэйла

Иногда в карьере футболиста случается такое, что он находится не в лучших своих кондициях. Но это проходит. Такое бывало и со мной.

Я вижу, что Гарет хорошо чувствует себя [в «Реале»], и у него есть желание стать лучше. Мы не можем забыть то, что он сделал для клуба.

Он хочет работать и хочет стать прежним Гаретом, каким он был всегда. Бэйл может многое дать нашей команде. Всё, что от него требуется, это работать, работать и работать.

Вчера появился слух о том, что игроки «Реала» якобы недовольны валлийским полузащитником.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   235 / 933
вчера в 09:48
Судя по комментариям за последние полгода, я единственный кто был на соккере, кто поддерживал Гарета. Поддерживал потому что отлично понимал какой потенциал есть в этом несомненно талантливом игроке. Играть он может так, что многие топ игроки мира позавидуют. Но не играет! Вопрос почему? Играй он хоть наполовину своих возможностей, он будет топом по нынешним меркам. Крайняя игра с барсой была худшей за всё время что он провёл в Реале. Более апатичным чем в тот вечер наверное уже невозможно быть. Не угрозы воротам соперника, не помощи команде в обороне от него так и не увидели. А провёл он на поле полноценный час игры!
Так далее нельзя!
Моё мнение - Солари нужно встретиться с ним тет-а-тет и найти общее решение по дальнейшим действиям. Узнать что именно не даёт ему быть тем Бейлом которого Реал покупал за немалые деньги и попытаться решить существующие проблемы.
Изменить подход к тренировкам, или может эмоционально его что то подавляет.
Понимаю почему практически все болельщики Реала желают чтобы клуб наконец избавился от Гарета. Болельщики нуждаются в победах, а Бейл один из тех от кого зависит успех. Но игрока такого уровня продать всегда легче, чем найти! И мне кажется что , хотя бы ради престижа клуба, нужно попытаться ,, вернуть,, того неудержимого Бейла.
А насчёт недовольных им в команде игроков, старые болелы клуба знают откуда растут ноги этого недовольства. Всегда в клубе этим недовольством помышлял молодняк из числа испанцев. Тем же Роналду, они и то бывали частенько недовольны. Это нормально. Конкуренцию никто ещё не отменял.
cevin cigan
cevin cigan
   109 / 933
вчера в 07:42
У Бэйла это не проходит уже три года! Тот же Модрич после ЧМ был никакой,но вроде идёт на поправку.
КЭТиК
КЭТиК
   270 / 933
вчера в 06:02
Сил нет, есть только желание.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   348 / 933
вчера в 05:51
Типа поддержал...
gentlewolf
gentlewolf
   684 / 933
вчера в 03:09
"Всё, что от него требуется, это работать, работать и работать."
Собственно вот это квинтэссенция высказывания Модрича.
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