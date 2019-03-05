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Редондо: «Очевидно, что Солари пришлось возглавить „Реал“ в тяжёлый период»

вчера, 03:05

Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Редондо поделился мнением об успехах мадридского клуба в нынешнем сезоне и главном тренере команды Сантьяго Солари.

Сейчас непростой момент для «Реала». Хотя нелегко было с самого начало сезона. После победы в [последней] Лиге чемпионов уход Криштиану Роналду явно сказался на команде. Мы видим недостаток эффективности [в завершении атак]. То, чего не было при Роналду. Процесс [восстановления] не будет лёгким, но тот факт, что «Реал» по-прежнему борется за Лигу чемпионов, является положительным моментом.

Солари? Реальность такова, что я не знаю, как проходит их ежедневная работа. Тренер знает, кто и в какой момент находится в лучшем состоянии и принимает своё личное решение.

Очевидно, что Сантьяго пришлось прийти на эту работу в очень непростое время, и команда постепенно приходит в себя. Поражения от «Барселоны» – это серьёзный удар, но «Реал» всегда был хорош в том, когда нужно переключиться и сосредоточиться на другом. У них есть Лига чемпионов. И для Солари было бы очень хорошо закончить сезон с этим трофеем.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   300 / 933
вчера в 09:38
Долго будет икаться из-за потери КриРо.
cevin cigan
cevin cigan
   109 / 933
вчера в 07:49
В этой ЛЧ может победить каждый кто пройдёт в 1/4. Радует одно,что Реал набирает ход весной и вполне может побороться за трофей.
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