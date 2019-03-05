Редондо: «Очевидно, что Солари пришлось возглавить „Реал“ в тяжёлый период»

Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Редондо поделился мнением об успехах мадридского клуба в нынешнем сезоне и главном тренере команды Сантьяго Солари.

Сейчас непростой момент для «Реала». Хотя нелегко было с самого начало сезона. После победы в [последней] Лиге чемпионов уход Криштиану Роналду явно сказался на команде. Мы видим недостаток эффективности [в завершении атак]. То, чего не было при Роналду. Процесс [восстановления] не будет лёгким, но тот факт, что «Реал» по-прежнему борется за Лигу чемпионов, является положительным моментом.

Солари? Реальность такова, что я не знаю, как проходит их ежедневная работа. Тренер знает, кто и в какой момент находится в лучшем состоянии и принимает своё личное решение.

Очевидно, что Сантьяго пришлось прийти на эту работу в очень непростое время, и команда постепенно приходит в себя. Поражения от «Барселоны» – это серьёзный удар, но «Реал» всегда был хорош в том, когда нужно переключиться и сосредоточиться на другом. У них есть Лига чемпионов. И для Солари было бы очень хорошо закончить сезон с этим трофеем.