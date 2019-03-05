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Фавр: «Санчо ещё многому нужно учиться, а также усердно работать»

вчера, 02:12

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказал мнение о молодом полузащитнике своей команды Джейдоне Санчо

Санчо – очень хороший и очень талантливый футболист. Ему 18, а в этом возрасте твои взлёты чередуются с падениями. Он очень, очень хорошо провёл первую часть сезона и начало второй.

Санчо ещё многому должен научиться, у него большой потенциал. Но для каждого игрока талант не будет ничего значить, если ты не стараешься. Тяжёлая работа – это 90 процентов успеха, талант – только 10.

Также Фавр поделился ожиданиями от ответной игры с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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