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Каземиро: «Солари честен с каждым из нас»

вчера, 05:41

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о бывших тренерах команды и нынешнем её наставнике Сантьяго Солари.

Какой из тренеров был лучше? Выделять кого-то одного было бы несправедливо. Моуриньо, Анчелотти, Зидан, Рафа Бенитес... У каждого были свои достоинства.

У Зидана были очень развитые отношения с командой, как у отца с сыновьями или друзьями. Солари делает то же самое, он честен с каждым из нас.

Иметь чёрные полосы – это нормально для команды. Но мы растём над собой. Сейчас наступает самый важный момент. У нас непростые соперники, и мы были сфокусированы на завоевании всех трофеев, но это тяжёлая задача.

Ранее главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слухи о том, что команду может вновь возглавить Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 933
вчера в 08:15
Честен, но останется крайним.
cevin cigan
cevin cigan
   109 / 933
вчера в 07:39
......"Солари делает тоже самое".....Сильное сравнение с Зиданом. Я вот вижу как на него,пол команды откровенно кладёт хрен.
112910415
112910415
   81 / 933
вчера в 06:02
иметь черные полосы - это нормально.
расширять и удлинять черные полосы - это круто.
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