Каземиро: «Солари честен с каждым из нас»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о бывших тренерах команды и нынешнем её наставнике Сантьяго Солари.

Какой из тренеров был лучше? Выделять кого-то одного было бы несправедливо. Моуриньо, Анчелотти, Зидан, Рафа Бенитес... У каждого были свои достоинства.

У Зидана были очень развитые отношения с командой, как у отца с сыновьями или друзьями. Солари делает то же самое, он честен с каждым из нас.

Иметь чёрные полосы – это нормально для команды. Но мы растём над собой. Сейчас наступает самый важный момент. У нас непростые соперники, и мы были сфокусированы на завоевании всех трофеев, но это тяжёлая задача.