Мальенко рассудит «Реал» и «Барселону» вместо Эрнандеса

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:2 Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 2:0 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 63’ Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 1:1 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 2.4 2.9 3.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир 1:2 Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам 1:3 Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган 1:3 Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 22’ Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 1.22 6.7 9
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК 1.17 7 10
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 2:4 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 65’ Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет 0:0 Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
17:00 63’ Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда 0:2 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:1
(2:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари - - -
03:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:1
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 4.5 4.1 1.67
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1:1 Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:1 Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 1.05 12.5 30
19:05 сегодня Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 3.4 3.5 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Насср (Эр-Рияд)Аль-Насср - - -
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Мальенко рассудит «Реал» и «Барселону» вместо Эрнандеса

сегодня, 17:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона02.03.2019 в 22:45 Не начался

Состоялась замена главного арбитра матча 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной». 

Поединок должен был судить Алехандро Эрнандес Эрнандес, но он получил травму. Вместо него назначен Альберто Ундиано Мальенко

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   108 / 878
сегодня в 18:17
Всё равно победит Барселона!!!
cska plus
cska plus
   15 / 878
сегодня в 18:12
Гном доволен.
Горожане
Горожане
   278 / 878
сегодня в 18:06
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 878
    сегодня в 18:02
    Почему то я даже не удивлен!?? Обычная история!!!
    Yuri Krugov
    Yuri Krugov
       756 / 878
    сегодня в 18:00
    МальенКО - хохол что-ли?)
    kotmyshka
    kotmyshka
       174 / 878
    сегодня в 17:56
    Интересно девки пляшут
    ronaldo743
    ronaldo743
       24 / 878
    сегодня в 17:54
    Ахахахаха. Вторая замена судьи на матче Реала за месяц. И на кого ?! Одна из главных легенд в истории мадридского кабинета. =)
    Benfiquistas
    Benfiquistas
       469 / 878
    сегодня в 17:52
    Где то мы уже-это проходили.
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