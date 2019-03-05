РФС: «Карадениз и „Рубин“ пришли к компромиссному решению»

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал про итоги сегодняшнего заседания, на котором решался вопрос задолженности казанского «Рубина» перед бывшим футболистом команды Гекденизом Караденизом.

Сегодня на заседании палаты Гекдениз Карадениз и «Рубин» договорились о суммах, которые должны быть выплачены футболисту. Между игроком и клубом было заключено мировое соглашение. Это компромиссное решение, которое устроило обе стороны.