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РФС: «Карадениз и „Рубин“ пришли к компромиссному решению»

вчера, 14:27

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал про итоги сегодняшнего заседания, на котором решался вопрос задолженности казанского «Рубина» перед бывшим футболистом команды Гекденизом Караденизом.

Сегодня на заседании палаты Гекдениз Карадениз и «Рубин» договорились о суммах, которые должны быть выплачены футболисту. Между игроком и клубом было заключено мировое соглашение. Это компромиссное решение, которое устроило обе стороны.

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Все комментарии
fanilich
fanilich
   536 / 933
вчера в 17:46
У нас страна такая ,у кого есть рычаги власти, то от них не жди какой-то справедливости с финансами,"кидают"во всех сферах ,в строительстве, в туризме,в банковской системе,в спорте и футбол не исключение.А остановить воровскую- мошенническую машину почти не возможно, если только не сменить режим и многих кто у власти смело отправить" рубить лес".Карадениз пострадал не зная что у нас за страна,удачи ему в решении своего вопроса о справедливости
Dominators
Dominators ответил Байкал-38.
   148 / 933
вчера в 14:46
Это ещё раз доказывает кто стоит за Рубином. Когда на мошенников надавят, они всё сразу отдают.
Так бесполезно , что то доказывать Бердыевской секте .
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 14:37
Это ещё раз доказывает кто стоит за Рубином.
Когда на мошенников надавят, они всё сразу отдают.
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