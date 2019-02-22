Вот так сюрприз! Дюков – глава РФС

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.85 3.75 4
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.3 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.72 3.65 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Милан -:-  Эмполи 1.43 4.45 7.8
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Штутгарт 1.6 4.2 5.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 6’  Дижон 0:0  Сент-Этьен 3.2 3.3 2.3
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 2.8 3.1 2.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 3:5 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.4 3.6 2.65
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1.55 4.2 5.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.8 3.33 2.35
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн 1.47 4.3 5.85
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 1.85 3.5 3.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 48’ Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 1:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 5.5 3.1 1.72
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.7 6.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 2:2 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.18 3.5 3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло -:- Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1.83 3.45 4.3
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 1:0 Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1.45 4.2 6.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 36’ Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 3 3.2 2.35
20:30 36’ Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 1:0 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.6 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 5’ Логотип футбольный клуб АаленАален 0:0 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 5’ Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд 0:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1:1 Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор 3:1 Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 9.5 3.15 1.52
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 0:0 Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:0 Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн 1.55 3.15 8.5
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.65 3.5 2.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.73 4.1 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.63 3.95 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 1.93 3.75 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.72 3.8 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.47 4.15 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 49’ Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 0:2 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 9.5 4.1 1.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.31 5 10
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 3’ Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси 0:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр 3:2 Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:1 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1.38 4.4 7.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 41’ Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда 2:0 Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.4 4.8 6.3
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор 2:1 Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 0:3 Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 48 10 1.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 35’ Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1:0 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.85 3.5 4.2
20:30 35’ Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 0:1 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.45 3.3 2.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.9 3.9 3.45
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.3 2.9 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.75 3.5 4.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.85 2.85 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 3.1 2.6 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.9 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.3 2.9 3.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.8 3.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 51’ Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1:2 Логотип футбольный клуб РиекаРиека 3.75 3.25 1.97
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 48’ Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 0:0 Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.65 3.2 6.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 6’ Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед 0:0 Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 1:0 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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Вот так сюрприз! Дюков – глава РФС

сегодня, 20:30

В будний день накануне Дня защитника отечества получила официальное подтверждение информация, являвшая собой секрет полишинеля. «Соккер.ру» - о новом курсе РФС.

Дюков – президент РФС! Не то чтобы эта новость кого-то удивила, ведь разговоры велись не один месяц, Александр Валерьевич был единственным кандидатом на высокий пост, да и давно понятно, что должность главы РФС чисто формально называется выборной. Возглавив российский футбол, Дюков объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Зенита», его обязанности будет временно исполнять Елена Илюхина.

Вообще, перестановки в санкт-петербургском клубе – тема для отдельного разговора, ведь с поста президента «сине-бело-голубых» ушел бывший президент РФС Сергей Фурсенко, он теперь – вице-президент «Газпромбанка». Президентом «Зенита» стал Александр Медведев, до этого семь лет руководивший Континентальной Хоккейной Лигой. Но об этом потом, а пока хочется внять программным речам нового спасителя российского футбола. У Дюкова есть какой-то план? Ну, мнение по вечным вопросам у него точно имеется, что уже неплохо.

О финансировании российского футбола:

РФС не намерен сидеть на шее у государства, хотя мы рассчитываем, что сотрудничество будет продолжено, и правительство продолжит вкладывать средства в поддержку наследия ЧМ-2018 и строительство новых объектов. Со своей стороны мы собираемся искать собственные источники финансирования, будем активно над этим работать. Очень важно не упустить позитивный импульс, который дал нам чемпионат мира.

Что ж, мысль здравая, посыл верный, но говорили об этом уже многие, а воз и ныне там: подавляющее большинство российских клубов паразитирует на бюджетах регионов или получают средства от госкомпаний, которые являются, по сути, хозяевами, а не спонсорами. Очень любопытно, как Дюков будет снимать отечественный футбол с такой любимой и привычной иглы.

О пиве на стадионах:

Продажа пива не решит всех проблем, но все-таки это одна из возможностей заработать. Если в субботний день человек хочет выпить слабоалкогольный напиток, но он лишен такой возможности на стадионе, то сделает это в другом месте. Если разрешить продажу пива, то ситуация поменяется.

Во всем мире продают пиво на стадионах, а во время чемпионата мира это делали и в России. Дюков свое мнение выразил, но в очень аккуратных выражениях – он в целом «за», но высказался так, чтобы в случае чего было легко сдать назад. Вопрос с продажей пива на стадионах будет решать не новый глава РФС, а правительство Российской Федерации, но если Дюков пролоббирует этот вопрос – безусловно, заработает плюсик в карму.

О системе «осень-весна»:

Я не считаю, что принятое в 2010 году решение о переходе на европейскую систему проведения футбольного сезона разительно поменяло наш футбол к лучшему. Но и непреодолимых проблем оно не создало. Из плюсов – синхронизировали календарь с еврокубками. Можно и вернуться обратно, но я не стану принимать волюнтаристских решений, это должен быть компромисс. Тем более, клубы, выступающие в еврокубках, будут против, да и в ФНЛ не видят особых трудностей с «осенью-весной». Вот в ПФЛ логичнее было бы играть в рамках календарного года, но как это сделать, учитывая переход команд между лигами? Мы проведем дискуссию о выборе формата, и я готов к обсуждению этого вопроса, но новые нам не нужны.

В общем, снова весьма политический ответ: и нашим, и вашим. Из этой речи Дюкова даже определенный вывод сделать сложно, разве что только такой: в свой первый рабочий день на посту главы РФС Александр Валерьевич пребывал в хорошем настроении, был максимально адекватен и хотел всем понравиться и никого не обидеть.

О лимите на легионеров:

Этот вопрос нужно обсуждать, и мнения будут разные: кто-то считает, что лимит позволяет прогрессировать российским игрокам, другие наоборот скажут, скольких ребят мы потеряли из-за того, что они получили слишком много денег на взлете и рано закончили карьеры. Третьи придерживаются мнения, что лимит мешает нашим игрокам уезжать в Европу и проявлять себя в других чемпионатах, а это, на мой взгляд, было бы полезно и для сборной. Мое мнение: лимит устанавливает искусственные барьеры на отъезд и является причиной дополнительных расходов для клубов. В общем, тут много «за» и «против». Нам только предстоит найти оптимальное решение.

А вот в этом вопросе Дюков позволил себе чуть больше личного мнения. Определенно, что в этом послании прослеживается стремление уважать любую точку зрения, но за ширмой нейтралитета торчит хвост противника лимита. И это совсем не плохо. Лимит в нынешнем виде для российского футбола – сущее зло, которое плодит футболистов-однодневок и помогает агентам жирнеть, наживаясь на торговле воздухом. У каждого правителя должна быть какая-то миссия: Мутко первым позвал в сборную иностранного тренера, при Фурсенко состоялся переход на систему «осень-весна», Толстых боролся с засильем агентов, Дюков станет разрушителем лимита?

О главных задачах:

Стратегической задачей РФС является развитие массового футбола. Нам нужно стимулировать интерес к игре, а для этого нужен дворовый, уличный футбол, который потерял популярность среди молодежи. Развивая любительский и массовый футбол, мы сможем расширить охват при поиске талантов. Это стратегическая задача РФС.

Что ж, задача интересная и правильная, но самая трудновыполнимая из всех. Как популяризовать футбол в массах? Недостаточно просто повесить два десятка баннеров и построить пару коробок, нужно в буквальном смысле стучаться в квартиры. Речами, сказанными с высоких трибун в конференц-залах ничего не изменить, нужно начинать с низов, искать энтузиастов на местах, вплоть до развития сети «футбольных провокаторов», которые будут находить для людей стимулы оторваться от экранов и провести время с футбольным мячом.

Я бы даже оптимистично сказал, что при правильном подходе и большом терпении реально добиться результатов. Например, сейчас не стоит проблема коммуникации: в каждой уважающей себя организации или жилом комплексе обязательно имеется чат и много страдающих от безделья людей. Почему бы не попытаться занять их футболом? Только для этого предварительно должны быть созданы условия в пешей доступности. Я вообще ни капли не шучу: закостенелое и утонувшее в недрах интернета общество можно расшевелить только активными действиями.

Если РФС и его новый президент хотят достичь своей цели и «сделать футбол снова великим» в России, то, во-первых, футбол должен стать доступным для всех. Обувь и мяч себе могут позволить все, а вот ездить на другой конец города, да еще и платить за аренду площадки – далеко не каждый. Кроме того, есть масса мальчишек и молодых людей, которые бы и сыграли с удовольствием, но их останавливает отсутствие компании. Если какой-нибудь «участковый по спорту» возьмется наладить коммуникацию между желающими, это может серьезно помочь.

И здесь мы приходим ко второму обязательному условию популяризации футбола: на первом шаге нужно сделать футбол доступным, а на следующем – рассказать об этой доступности людям. Здесь пригодится и реклама, и волонтеры на местах, да хоть холодные звонки – лишь бы общество получило информацию и почувствовало «движуху» вокруг футбола. Процесс небыстрый и нелегкий, но футбол должен выйти из кабинетов, стать наглым, смелым и привлекательным, чтобы вернуть себе популярность среди молодежи. Услышит ли Александр Валерьевич в «верхах» эти призывы от «низов»? Примет ли он их к сведению? Или «там» как всегда лучше знают, что нужно нам?

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   116 / 877
сегодня в 20:56
Скажите на милость, кто бы мог подумать...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   111 / 877
сегодня в 20:44
😂😂😂😂😂сюрприз!
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