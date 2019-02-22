Вот так сюрприз! Дюков – глава РФС

сегодня, 20:30

В будний день накануне Дня защитника отечества получила официальное подтверждение информация, являвшая собой секрет полишинеля. «Соккер.ру» - о новом курсе РФС .

Дюков – президент РФС ! Не то чтобы эта новость кого-то удивила, ведь разговоры велись не один месяц, Александр Валерьевич был единственным кандидатом на высокий пост, да и давно понятно, что должность главы РФС чисто формально называется выборной. Возглавив российский футбол, Дюков объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Зенита», его обязанности будет временно исполнять Елена Илюхина.

Вообще, перестановки в санкт-петербургском клубе – тема для отдельного разговора, ведь с поста президента «сине-бело-голубых» ушел бывший президент РФС Сергей Фурсенко, он теперь – вице-президент «Газпромбанка». Президентом «Зенита» стал Александр Медведев, до этого семь лет руководивший Континентальной Хоккейной Лигой. Но об этом потом, а пока хочется внять программным речам нового спасителя российского футбола. У Дюкова есть какой-то план? Ну, мнение по вечным вопросам у него точно имеется, что уже неплохо.

О финансировании российского футбола:

РФС не намерен сидеть на шее у государства, хотя мы рассчитываем, что сотрудничество будет продолжено, и правительство продолжит вкладывать средства в поддержку наследия ЧМ -2018 и строительство новых объектов. Со своей стороны мы собираемся искать собственные источники финансирования, будем активно над этим работать. Очень важно не упустить позитивный импульс, который дал нам чемпионат мира.

Что ж, мысль здравая, посыл верный, но говорили об этом уже многие, а воз и ныне там: подавляющее большинство российских клубов паразитирует на бюджетах регионов или получают средства от госкомпаний, которые являются, по сути, хозяевами, а не спонсорами. Очень любопытно, как Дюков будет снимать отечественный футбол с такой любимой и привычной иглы.

О пиве на стадионах:

Продажа пива не решит всех проблем, но все-таки это одна из возможностей заработать. Если в субботний день человек хочет выпить слабоалкогольный напиток, но он лишен такой возможности на стадионе, то сделает это в другом месте. Если разрешить продажу пива, то ситуация поменяется.

Во всем мире продают пиво на стадионах, а во время чемпионата мира это делали и в России. Дюков свое мнение выразил, но в очень аккуратных выражениях – он в целом «за», но высказался так, чтобы в случае чего было легко сдать назад. Вопрос с продажей пива на стадионах будет решать не новый глава РФС , а правительство Российской Федерации, но если Дюков пролоббирует этот вопрос – безусловно, заработает плюсик в карму.

О системе «осень-весна»:

Я не считаю, что принятое в 2010 году решение о переходе на европейскую систему проведения футбольного сезона разительно поменяло наш футбол к лучшему. Но и непреодолимых проблем оно не создало. Из плюсов – синхронизировали календарь с еврокубками. Можно и вернуться обратно, но я не стану принимать волюнтаристских решений, это должен быть компромисс. Тем более, клубы, выступающие в еврокубках, будут против, да и в ФНЛ не видят особых трудностей с «осенью-весной». Вот в ПФЛ логичнее было бы играть в рамках календарного года, но как это сделать, учитывая переход команд между лигами? Мы проведем дискуссию о выборе формата, и я готов к обсуждению этого вопроса, но новые нам не нужны.

В общем, снова весьма политический ответ: и нашим, и вашим. Из этой речи Дюкова даже определенный вывод сделать сложно, разве что только такой: в свой первый рабочий день на посту главы РФС Александр Валерьевич пребывал в хорошем настроении, был максимально адекватен и хотел всем понравиться и никого не обидеть.

О лимите на легионеров:

Этот вопрос нужно обсуждать, и мнения будут разные: кто-то считает, что лимит позволяет прогрессировать российским игрокам, другие наоборот скажут, скольких ребят мы потеряли из-за того, что они получили слишком много денег на взлете и рано закончили карьеры. Третьи придерживаются мнения, что лимит мешает нашим игрокам уезжать в Европу и проявлять себя в других чемпионатах, а это, на мой взгляд, было бы полезно и для сборной. Мое мнение: лимит устанавливает искусственные барьеры на отъезд и является причиной дополнительных расходов для клубов. В общем, тут много «за» и «против». Нам только предстоит найти оптимальное решение.

А вот в этом вопросе Дюков позволил себе чуть больше личного мнения. Определенно, что в этом послании прослеживается стремление уважать любую точку зрения, но за ширмой нейтралитета торчит хвост противника лимита. И это совсем не плохо. Лимит в нынешнем виде для российского футбола – сущее зло, которое плодит футболистов-однодневок и помогает агентам жирнеть, наживаясь на торговле воздухом. У каждого правителя должна быть какая-то миссия: Мутко первым позвал в сборную иностранного тренера, при Фурсенко состоялся переход на систему «осень-весна», Толстых боролся с засильем агентов, Дюков станет разрушителем лимита?

О главных задачах:

Стратегической задачей РФС является развитие массового футбола. Нам нужно стимулировать интерес к игре, а для этого нужен дворовый, уличный футбол, который потерял популярность среди молодежи. Развивая любительский и массовый футбол, мы сможем расширить охват при поиске талантов. Это стратегическая задача РФС .

Что ж, задача интересная и правильная, но самая трудновыполнимая из всех. Как популяризовать футбол в массах? Недостаточно просто повесить два десятка баннеров и построить пару коробок, нужно в буквальном смысле стучаться в квартиры. Речами, сказанными с высоких трибун в конференц-залах ничего не изменить, нужно начинать с низов, искать энтузиастов на местах, вплоть до развития сети «футбольных провокаторов», которые будут находить для людей стимулы оторваться от экранов и провести время с футбольным мячом.

Я бы даже оптимистично сказал, что при правильном подходе и большом терпении реально добиться результатов. Например, сейчас не стоит проблема коммуникации: в каждой уважающей себя организации или жилом комплексе обязательно имеется чат и много страдающих от безделья людей. Почему бы не попытаться занять их футболом? Только для этого предварительно должны быть созданы условия в пешей доступности. Я вообще ни капли не шучу: закостенелое и утонувшее в недрах интернета общество можно расшевелить только активными действиями.

Если РФС и его новый президент хотят достичь своей цели и «сделать футбол снова великим» в России, то, во-первых, футбол должен стать доступным для всех. Обувь и мяч себе могут позволить все, а вот ездить на другой конец города, да еще и платить за аренду площадки – далеко не каждый. Кроме того, есть масса мальчишек и молодых людей, которые бы и сыграли с удовольствием, но их останавливает отсутствие компании. Если какой-нибудь «участковый по спорту» возьмется наладить коммуникацию между желающими, это может серьезно помочь.

И здесь мы приходим ко второму обязательному условию популяризации футбола: на первом шаге нужно сделать футбол доступным, а на следующем – рассказать об этой доступности людям. Здесь пригодится и реклама, и волонтеры на местах, да хоть холодные звонки – лишь бы общество получило информацию и почувствовало «движуху» вокруг футбола. Процесс небыстрый и нелегкий, но футбол должен выйти из кабинетов, стать наглым, смелым и привлекательным, чтобы вернуть себе популярность среди молодежи. Услышит ли Александр Валерьевич в «верхах» эти призывы от «низов»? Примет ли он их к сведению? Или «там» как всегда лучше знают, что нужно нам?