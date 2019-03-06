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Бюрки: «Харри Кейн – просто зверь»

вчера, 04:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. Единственный гол в матче забил форвард «шпор» Харри Кейн. В первой встрече в Лондоне «Боруссия» проиграла со счётом 0:3.

Мы знали, что это будет по-настоящему непросто после поражения в первом круге. «Тоттенхэм» ждал своего шанса, а с Харри Кейном в атаке вам может хватить и одного. Вы знаете, что он забьёт, как и произошло сегодня.

Нам не повезло, но мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы должны извлечь положительные моменты из этой игры для матчей чемпионата.

Думаю, если бы мы забили гол в Лондоне, ситуация была бы абсолютно другой. Но так или иначе, это футбол. У них был один момент, и они его реализовали. У нас было 5 или 6 возможностей, но мы забить не смогли. Харри Кейн — настоящий зверь. Игрок, которого с радостью хотела бы иметь у себя любая команда.

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cska plus
cska plus
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вчера в 07:57
Умеют достойно проигрывать.
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