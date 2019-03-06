Почеттино: «Мы должны гордиться выходом в четвертьфинал ЛЧ»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Боруссией» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход «шпор» в следующий раунд турнира.

Мы в четвертьфинале. Я очень рад за игроков и болельщиков. Это была важная победа.

Конечно, нам пришлось немного попотеть, но это нормально, мы полностью заслужили выход в четвертьфинал. Уго Льорис был великолепен. Мы позволили создать им больше моментов, чем собирались, но это футбол. После поражения в первом круге им было нечего терять.

После непростого противостояния мы должны порадоваться выходу в 1/4 финала. Мы должны чувствовать гордость. Этот опыт очень важен для нашего прогресса. Мы можем многое почерпнуть из такого матча, чтобы стать лучшей командой.