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Почеттино: «Мы должны гордиться выходом в четвертьфинал ЛЧ»

вчера, 04:28
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Боруссией» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход «шпор» в следующий раунд турнира.

Мы в четвертьфинале. Я очень рад за игроков и болельщиков. Это была важная победа.

Конечно, нам пришлось немного попотеть, но это нормально, мы полностью заслужили выход в четвертьфинал. Уго Льорис был великолепен. Мы позволили создать им больше моментов, чем собирались, но это футбол. После поражения в первом круге им было нечего терять.

После непростого противостояния мы должны порадоваться выходу в 1/4 финала. Мы должны чувствовать гордость. Этот опыт очень важен для нашего прогресса. Мы можем многое почерпнуть из такого матча, чтобы стать лучшей командой.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   183 / 981
вчера в 21:02
тоттенхэм гордится выходом в 1/4 финала,а Реал гордится - не выходом. Тоттенхэм опять не в тренде))))
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   50 / 981
вчера в 11:21
Молодцы, порадовали болельщиков. Первый раз видел эффективный автобус в исполнении Шпор, чего наши в принципе не умеют))
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:59
Молодцы, поздравю Маурисио, честно говоря были сомнения.
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 07:21
Дальше будет сложнее.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 05:45
Теперь бы Аякс в соперники...
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