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Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»

вчера, 05:57
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Форвард «Реала» Лукас Васкес дал комментарий после домашнего поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «Королевского клуба» из турнира. До этого «Реал» проиграл два домашних Эль Класико, вылетев из Кубка Испании и практически потеряв шансы на победу в Примере.

Справедливое поражение. У нас было три плохих матча, мы были лишь бледной тенью «Реала». Мы были хуже «Аякса».

У нас было три победных сезона, но сейчас мы потерпели поражение. То, чего мы достигли ранее – невероятно, но этот сезон прошёл не так, как ожидалось. Говорить о смене цикла будет преувеличением, но мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю.

Трудно объяснить случившееся, потому что у нас была очень хорошая динамика. Сейчас об этом трудно говорить, но для защиты этих цветов требуется особая мотивация, и мы собираемся завершить этот сезон наилучшим образом из возможных.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   139 / 981
вчера в 10:20
Бензема,Бэйл,Рамос слишком много языками чесали вместо того чтобы сосредоточиться на игре команды.
FERIS
FERIS
   139 / 981
вчера в 10:17
Сезон уже с треском провален как ни прискорбно это звучит.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 08:47
Реаль сделал ТРЭБЛ. Как и обещал))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   65 / 981
вчера в 08:08
Закончите сезон треблом мысленно,так легче,зачем напрягаться
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   160 / 981
вчера в 07:48
Попробую назвать самые очевидные причины. Во-первых, от вас ушел ТРЕНЕР, а на его место пришел аргентинский ГАСТАРБАЙТЕР, примерно уровня наших Рахимова, Божовича и им подобных. Привет сеньору Пересу! От вас ушел лучший игрок клуба, который набил почти полтысячи мячей за то время, что играл у вас и остались вы с "основным, наконец-то, форвардом "Бензема, который без Роналду почему-то не забивает , со стеклянным Бэйлом и Иско, которого аргентинский баран упорно не ставит в основу, т.к. он его куда-то там послал. Привет сеньору Пересу ! Есть еще несколько причин, по которым вы уже и из тройки лучших испанских клубов скоро вылетите, но основные я назвал. Еще один привет сеньору Пересу !
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:41
Проблема в Солари.
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 07:36
Зашквар был не в последнюю неделю, а вообще весь сезон.
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 06:14
Тут нечего обьяснять.Позор.
Остапчук 67
Остапчук 67
   579 / 981
вчера в 06:01
Оправданий быть не может.
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