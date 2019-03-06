Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»

Форвард «Реала» Лукас Васкес дал комментарий после домашнего поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «Королевского клуба» из турнира. До этого «Реал» проиграл два домашних Эль Класико, вылетев из Кубка Испании и практически потеряв шансы на победу в Примере.

Справедливое поражение. У нас было три плохих матча, мы были лишь бледной тенью «Реала». Мы были хуже «Аякса».

У нас было три победных сезона, но сейчас мы потерпели поражение. То, чего мы достигли ранее – невероятно, но этот сезон прошёл не так, как ожидалось. Говорить о смене цикла будет преувеличением, но мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю.

Трудно объяснить случившееся, потому что у нас была очень хорошая динамика. Сейчас об этом трудно говорить, но для защиты этих цветов требуется особая мотивация, и мы собираемся завершить этот сезон наилучшим образом из возможных.