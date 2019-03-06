Де Йонг: «Думаю, в „Барсе“ радуются благодаря всему „Аяксу“, не только мне»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал выездную победу над «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Со следующего сезона 21-летний хавбек будет выступать за «Барселону».

Я горжусь командой. Это лучший вечер в моей карьере. Тренер ещё не успел произнести речь в раздевалке, так что все уже накричались.

Мы всегда готовимся играть в одном и том же ключе: прессинговать, владеть мячом, создавать моменты, доминировать.

Я считаю, «Барселона» радуется благодаря всем игрокам, что приняли участие в этой победе, а не только мне.