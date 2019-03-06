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Де Йонг: «Думаю, в „Барсе“ радуются благодаря всему „Аяксу“, не только мне»

вчера, 05:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал выездную победу над «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Со следующего сезона 21-летний хавбек будет выступать за «Барселону».

Я горжусь командой. Это лучший вечер в моей карьере. Тренер ещё не успел произнести речь в раздевалке, так что все уже накричались.

Мы всегда готовимся играть в одном и том же ключе: прессинговать, владеть мячом, создавать моменты, доминировать.

Я считаю, «Барселона» радуется благодаря всем игрокам, что приняли участие в этой победе, а не только мне.

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Все комментарии
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   113 / 981
вчера в 14:51
школота из Саратова радуется намного больше чем сами каталонцы :D
Juve14
Juve14
   310 / 981
вчера в 11:12
А парень готов к Барсе, в первом тайме картинно шлепнулся без косания, судья поверил))) Но Аякс все равно молодцы
ronaldo743
ronaldo743
   15 / 981
вчера в 10:38
Весь мир радуется. =)
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   610 / 981
вчера в 09:32
Уже хорошо лижет, молодец, Барсе только такие и нужны
Василий 50
Василий 50
   234 / 981
вчера в 09:26
Не только в "Барсе".
Neymar 10
Neymar 10
   417 / 981
вчера в 08:47
ничего особенного ребят . вы просто сделали этот мир капельку лучше .
Groove000
Groove000 ответил cska plus
   207 / 981
вчера в 08:34
Барсуки всегда радуются чужим неудачам потому, что сами неудачники.
Аву смени) А то не совпадает с объектом твоих переживаний)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   65 / 981
вчера в 08:01
Молодцы вся команда.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:55
Барсуки всегда радуются чужим неудачам потому, что сами неудачники.
Mangur
Mangur
   197 / 981
вчера в 06:37
Браво.Молодцы.
ABir
ABir
   220 / 981
вчера в 05:59
Неудивительно. Недавно даже цска сливочных два раза обыграл. Что- то не так идёт в королевстве
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   46 / 981
вчера в 05:56
Красавчик , отличный матч провёл вчера
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   171 / 981
вчера в 05:34
Барселона сама уже выкинула сливочный мусор из двух турниров, а вот в ЛЧ после издевательства от Месси в 2011-м году, мешок с помощью подтасовок и нагретых шаров тщательно избегает встреч с постоянно унижающей его Барсой, поэтому славной каталонской команде не грех порадоваться успеху не менее прославленного голландского клуба, с которым у Барселоны исторически много общего...

P.S. Де Йонг ещё в Барсу не перешёл, а уже познал сливочных девиц в грубой форме. Славный малый...
Ak27707
Ak27707
вчера в 05:20
Какой же он глупый
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