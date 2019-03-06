Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:0). Первая встреча между командами также завершилась победой «шпор» (3:0).

В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или обороняться. Трибуны были невероятны. Льорис совершил несколько отличных сейвов. Ребятам в поле также удалось сдержать некоторые удары. В перерыве мы говорили о том, что нам нужно повысить темп игры и прессинговать чуть выше.

Мы знали, что если у нас появится шанс, мы должны его использовать. Мусса [Сиссоко] сделал отличный пас, и я завершил атаку. До этого несколько моментом создала и «Боруссия», но такова Лига чемпионов. Мы садились глубоко в оборону и теперь будем наслаждаться этой победой.