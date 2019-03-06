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Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»

вчера, 06:18
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (0:1).

«Боруссии» нужно было забить хотя бы один гол до перерыва. Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч, и нам не удалось забить гол, в котором мы так нуждались. Это не завязано на классе. Мы показали хороший уровень, но соперник обрушил наши надежды, забив нам этот гол. Разочарование очевидно, но реакция болельщиков вызвала у нас мурашки.

Первый тайм может стать фундаментом для нашей будущей игры. После неудачи с «Аугсбургом» это было сильное выступление. Нашей команде не хватает импульса. Мы должны работать над ударами по воротам и тем, чтобы они чаще завершались голами.

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   50 / 981
вчера в 11:19
Лорик вчера был действительно хорош, пропусти он хоть один гол и всё могло пойти по-другому
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 07:53
Да, вратарь провёл вы дающийся матч.Но всё-таки не реализованных моментов было многовато.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:40
Не удивительно, что куры прошли дальше, дормундцы в последних играх в цейтноте и лидерство в Бундеслиге уступили, правда я рассчитывал на ничейный результат хотя это никакой роли не сыграло.
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 06:25
Не надо оправдываться надо было забивать.
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 981
вчера в 06:21
С выходом, Тоттенхем
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