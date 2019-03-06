Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (0:1).

«Боруссии» нужно было забить хотя бы один гол до перерыва. Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч, и нам не удалось забить гол, в котором мы так нуждались. Это не завязано на классе. Мы показали хороший уровень, но соперник обрушил наши надежды, забив нам этот гол. Разочарование очевидно, но реакция болельщиков вызвала у нас мурашки.

Первый тайм может стать фундаментом для нашей будущей игры. После неудачи с «Аугсбургом» это было сильное выступление. Нашей команде не хватает импульса. Мы должны работать над ударами по воротам и тем, чтобы они чаще завершались голами.