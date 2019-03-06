Иван Коновалов: «В Сербии обожают Путина»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов, поигравший в Сербии, рассказал о своих впечатлениях от этой страны и ее жителей.

Менталитет у нас схожий. Мелкие города — как наши, а вот Белград более европеизирован, и вообще Сербия стремится в ЕС . При этом Путина там обожают. Недавно смотрел по телевизору, как он приезжал в Белград и получил в подарок от президента Сербии собаку. Все кричали Путину «спасибо».

Сербы по натуре добродушные. Старое поколение, за 60, как только слышит русскую речь, сразу интересуется, радуется. Жена (тогда еще девушка) ко мне приезжала, посещала тренировки — так от нее местные дедушки не отставали, постоянно расспрашивали.