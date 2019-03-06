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Иван Коновалов: «В Сербии обожают Путина»

вчера, 10:03

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов, поигравший в Сербии, рассказал о своих впечатлениях от этой страны и ее жителей.

Менталитет у нас схожий. Мелкие города — как наши, а вот Белград более европеизирован, и вообще Сербия стремится в ЕС. При этом Путина там обожают. Недавно смотрел по телевизору, как он приезжал в Белград и получил в подарок от президента Сербии собаку. Все кричали Путину «спасибо».

Сербы по натуре добродушные. Старое поколение, за 60, как только слышит русскую речь, сразу интересуется, радуется. Жена (тогда еще девушка) ко мне приезжала, посещала тренировки — так от нее местные дедушки не отставали, постоянно расспрашивали.

Коновалов также отметил, что хотел бы вернуться в Европу. 

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   269 / 981
вчера в 12:53
Наших президентов в последнее время всегда больше уважают за границей, чем дома.
1-й парень
1-й парень
   231 / 981
вчера в 12:41
Коновалов так пиарится?
Знатог
Знатог
   321 / 981
вчера в 12:31
От девушки не отставали дедушки.
galem72
galem72
   145 / 981
вчера в 12:12
Вот пусть, кто кричал ему спасибо, забирают плешивого к себе в Сербию вместе со всей его кремлёвской коммуналкой. Будут там общим кружком лицемеров аплодировать в ладошки его мультфильмам про петарды и фразам: "Времени на раскачку у нас нет! Прошу отнестись к этому с пониманием!"
Союзник противников
Союзник противников
   203 / 981
вчера в 11:49
После окончания очередного срока отсидки готовы сдать его сербам в аренду. А если без шуток,то везде так называемые "простые люди" от Путина торчат.Почему? Да потому что они не являются жертвами его невнятной социальной политики и приверженности клановой системе,строящейся в нашей стране.
Союзник противников
Союзник противников ответил dzvinka
   203 / 981
вчера в 11:46
п***** упоротые, ну так пускай берут опг-шника себе в обнимку, и живут мирно друзно с ним в своей маленькой и счастливой сербии)))
Чё,Лёху на княжение???
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 981
вчера в 11:45
Пусть тогда ботоксный станет президентом Сербии, а то в России он устроил застой во всех сферах за время своей диктатуры
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 10:57
Со стороны наверное виднее.
dzvinka
dzvinka
   69 / 981
вчера в 10:25
п***** упоротые, ну так пускай берут опг-шника себе в обнимку, и живут мирно друзно с ним в своей маленькой и счастливой сербии)))
Знатог
Знатог
   321 / 981
вчера в 10:09
Обязательная программа.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 10:06
Не может соккер без Путина!
lexatver
lexatver
   370 / 981
вчера в 10:06
Киселева с Соловьевым мало чтоли, что бы путэна восхвалять? уже и тут началось...
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