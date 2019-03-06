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Ловчев: «„Спартак“ должен победить „Урал“»

вчера, 12:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:00 Не начался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России «Урал» - «Спартак».

Игра в Москве завершилась вничью (1:1).

Мое мнение таково: «Спартак» должен победить. На чем оно основано? На том, прежде всего, что сейчас очень важно, кто больше наиграл, то есть, кто находится в лучшей игровой форме. А это – «Спартак». Это было видно тогда еще, когда они готовились в Катаре, как носились по полю, играли с приличным качеством. Хотя, ради справедливости скажу, что игра у спартаковцев до конца не поставлена. Да, завести игроков, которые умеют играть в футбол, как, например, это делал Каррера – одно, а построить игру команды это другое. Так что она была не поставлена, как следует еще от Карреры. 

«Спартак» что-то меняет в своей игре. Раньше у меня просто скрипели зубы, когда «Спартак» начинал владеть мячом и передавал его от крайнего защитника центральному, тот переводил на другой фланг, потом мяч доходил до Фернандо, стоявшего спиной к чужим воротам, тот – опять назад… Сейчас «Спартак» старается каждый пас отдавать вперед. Пример с Зе Луишем был очень показателен. Длинный пас или простой выбив мяча далеко вперед – и вот вам выход один на один с вратарем и гол. У «Спартака» начинает появляться игра. А вот у «Урала» я таких изменений не вижу. Разве что продолжают биться до последнего…

Потому мне кажется, что «Спартак» постарается забить в первые минуты и, несмотря на проблемы с защитой, все-таки не пропустит. И этого счета будет достаточно.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   29 / 981
сегодня в 09:14
смешно ..но смело
grisser
grisser
   800 / 981
сегодня в 01:01
Свиней зажарят на Урале.
Miaf
Miaf ответил 25процентный клоун
   33 / 981
вчера в 19:32
ну и гружение мяча верхом в центр с флангов меня всегда разддражало ,и при Карпине и при Каррере ,а вот у Кононова этого нет
К слову как раз при Карпине и Каррере как по мне у нас был самый приличный футбол)), в общем посмотрим, как покажет себя Кононов в оставшихся играх
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Miaf
   2 / 981
вчера в 19:27
ну и гружение мяча верхом в центр с флангов меня всегда разддражало ,и при Карпине и при Каррере ,а вот у Кононова этого нет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Miaf
   2 / 981
вчера в 19:22
соглашусь лишь в том плане,что при Каррере я не боялся матчей с болотом и лошадями .
Я лишь хочу спартаковский футбол ,чтобы не мучались ,чтобы мяч под контролем весь матч был
Miaf
Miaf ответил 25процентный клоун
   33 / 981
вчера в 19:14
одна ошибка ни чего не значит ,если будут биться до последнего то Кононову ни чего не будет и это правильно.
Кононов в товарищеских играх не показал, что у спартака есть чемпионская игра. С каррерой же во всех играх, когда мы проигрывали можно было быть уверенными, что следующую игры мы выиграем и уничтожим соперника.
viv
viv
   66 / 981
вчера в 18:52
Урал должен проходить "спартак - 43"....
Leningrad 84
Leningrad 84
   153 / 981
вчера в 18:08
Евгений Серафимович ошибается:
сначала в первые минуты Спартак пропустит, потом побежит отыгрываться и опять пропустит...
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил makkie
   106 / 981
вчера в 17:55
Не смеши народ, чемпионством на ЮБИЛЕЙ СИМОНЯНА:))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил makkie
   106 / 981
вчера в 17:53
Смешно когда хряки говорят про 4-ое место ЛЧ, сами опозорившись в ЛЕ с антирекордом и 4-ым местом.)))
Юрниекс
Юрниекс
   104 / 981
вчера в 17:03
Спартак должен смешить людей. Что он с успехом и делает. Там где спартак,там всегда скандалы, склоки,грязь,бромонтан...но за то всегда смншно.
time out
time out ответил makkie
   26 / 981
вчера в 15:32
Мартовские лизания друг друга :)))
Да март тут не причем. У них круглогодичные лизания. Семья)))
vovinho11
vovinho11
   527 / 981
вчера в 15:12
должен не значит обязан
makkie
makkie ответил time out
   22 / 981
вчера в 14:46
А чегой-то кони с бомжами всбесились? Критические дни что ли?
Мартовские лизания друг друга :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 981
вчера в 14:37
18.04.2018
Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» - «Тосно» :
«Безусловно, мотивация у «красно-белых» будет очень крепкая. Команда Карреры сильнее «Тосно», и я думаю, что у нее не возникнет проблем в этом поединке»
time out
time out ответил makkie
   26 / 981
вчера в 14:31
Напиши, пусть забанят - сайт чище станет :)
А чегой-то кони с бомжами всбесились? Критические дни что ли?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   45 / 981
вчера в 14:30
Ловчев, как всегда, мечтатель включил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Lu4nik
   2 / 981
вчера в 14:29
я про игру не говорю,да,гораздо более атакующую и у Кононова команда не встала как при Каррере
leopit
leopit
   61 / 981
вчера в 14:16
бред сознания бывшего спартача.....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил makkie
   3 / 981
вчера в 14:12
Сказал обладатель 4 места в группе ЛЕ, с 18 командой Испании и 8 командой Австрии :)
Footbolista
Footbolista ответил makkie
   4 / 981
вчера в 14:11
Кони на купленную еврочашку молятся...некогда мозги включать хоть иногда)...
makkie
makkie ответил Риелтор с берегов Невы
   22 / 981
вчера в 14:09
Я бы ответил тебе, и это было бы действительно забавно. Но меня забанят. Так что хватит смеха и от твоего поста.
Напиши, пусть забанят - сайт чище станет :)
makkie
makkie ответил ЦСКА Самый титулованный
   22 / 981
вчера в 14:08
Смешно когда болельщик безтрофейного клуба разглагольствует о трофеях. В пустом музее Федуна только кубок Тины после товарищеского турнира.)))
От склероза помогают капли и настойки :)))
Советую освежить в памяти, кто стал чемпионом и обладателем Суперкубка в позапрошлом сезоне. Да и вообще, глянуть на титулы Спартака.
makkie
makkie ответил ЦCКА навсегда
   22 / 981
вчера в 14:06
Пищевик вечный лузер в еврокубках! Забавно, что ты никогда не увидишь победу своего клуба в Европе!
Облизывайтесь на свой усатый КУЕФА, кто мешает?
Сейчас максимум - 4-е место в группе ЛЧ :)))
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   4 / 981
вчера в 14:02
Урал приложит нынешнего аутсайдера. Вылетят свиньи как пробка из очередного кубка.Гыгыгы
Ты 7 марта там не разорвись на два результата...прикинь Спартак выиграет, а зенит сольет...
8-ого марта траур)...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 14:00
Урал приложит нынешнего аутсайдера. Вылетят свиньи как пробка из очередного кубка.Гыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил ЦСКА Самый титулованный
   4 / 981
вчера в 13:59
Смешно это когда Рыков с центра поля Максименко за шиворот закидывает Семьлихов семерочку за матч получает или как Артёмка пятый гол от зенита сам себе закидывает.)))
Посвежее новости есть?))...кроме двухочкового антисейва Дырофеева?))...
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 13:58
Игра будет сложной для обеих команд. Шансы 50 на 50.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Footbolista
   106 / 981
вчера в 13:58
Смешно это когда Рыков с центра поля Максименко за шиворот закидывает Семьлихов семерочку за матч получает или как Артёмка пятый гол от зенита сам себе закидывает.)))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил makkie
   316 / 981
вчера в 13:53
Забавно, что за Урал сейчас топят болельщики Кубковых лузеров - цска и Зенита :)
Я бы ответил тебе, и это было бы действительно забавно. Но меня забанят. Так что хватит смеха и от твоего поста.
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