Ловчев: «„Спартак“ должен победить „Урал“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России «Урал» - «Спартак».

Игра в Москве завершилась вничью (1:1).

Мое мнение таково: «Спартак» должен победить. На чем оно основано? На том, прежде всего, что сейчас очень важно, кто больше наиграл, то есть, кто находится в лучшей игровой форме. А это – «Спартак». Это было видно тогда еще, когда они готовились в Катаре, как носились по полю, играли с приличным качеством. Хотя, ради справедливости скажу, что игра у спартаковцев до конца не поставлена. Да, завести игроков, которые умеют играть в футбол, как, например, это делал Каррера – одно, а построить игру команды это другое. Так что она была не поставлена, как следует еще от Карреры.



«Спартак» что-то меняет в своей игре. Раньше у меня просто скрипели зубы, когда «Спартак» начинал владеть мячом и передавал его от крайнего защитника центральному, тот переводил на другой фланг, потом мяч доходил до Фернандо, стоявшего спиной к чужим воротам, тот – опять назад… Сейчас «Спартак» старается каждый пас отдавать вперед. Пример с Зе Луишем был очень показателен. Длинный пас или простой выбив мяча далеко вперед – и вот вам выход один на один с вратарем и гол. У «Спартака» начинает появляться игра. А вот у «Урала» я таких изменений не вижу. Разве что продолжают биться до последнего…



Потому мне кажется, что «Спартак» постарается забить в первые минуты и, несмотря на проблемы с защитой, все-таки не пропустит. И этого счета будет достаточно.