Коновалов: «Почему не закрепился в „Спартаке“? Не дали шанса»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов рассказал о том, каково ему было играть в академии и дубле «Спартака».

Ребенком я рвался в бой еще сильнее, глядя на старших: Тарасов, Торбинский, Олег Иванов… Я тогда смотрел на них так же, как сейчас смотрят на меня дети. Не верилось, что с тем же Ребко пересекусь потом в «Амкаре».

В молодежке «Спартака» я побыл недолго, пару месяцев. Играл с Кротовым, Обуховым, Давыдовым, а ярче всех выделялся Горбатенко. Левой ногой делал всё. Игорь тогда уже поездил по арендам, и вскоре его поднял в основу Эмери.

Почему не закрепился в «Спартаке»? Не дали шанса. Может, я его и не заслужил, потому что плохо работал. При Гунько в дубле не провел ни одного матча. Играл Серега Чернышук (одно время он был дублером Диканя, но уже завершил карьеру), иногда спускали с основы Реброва и Песьякова.

Если я не играю, всегда начинаю пахать в пять раз больше. Но когда вижу, что это бесполезно и на меня тупо не обращают внимания, тянет уйти.