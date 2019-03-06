Коновалов: «Почему не закрепился в „Спартаке“? Не дали шанса»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов рассказал о том, каково ему было играть в академии и дубле «Спартака».
Ребенком я рвался в бой еще сильнее, глядя на старших: Тарасов, Торбинский, Олег Иванов… Я тогда смотрел на них так же, как сейчас смотрят на меня дети. Не верилось, что с тем же Ребко пересекусь потом в «Амкаре».
В молодежке «Спартака» я побыл недолго, пару месяцев. Играл с Кротовым, Обуховым, Давыдовым, а ярче всех выделялся Горбатенко. Левой ногой делал всё. Игорь тогда уже поездил по арендам, и вскоре его поднял в основу Эмери.
Почему не закрепился в «Спартаке»? Не дали шанса. Может, я его и не заслужил, потому что плохо работал. При Гунько в дубле не провел ни одного матча. Играл Серега Чернышук (одно время он был дублером Диканя, но уже завершил карьеру), иногда спускали с основы Реброва и Песьякова.
Если я не играю, всегда начинаю пахать в пять раз больше. Но когда вижу, что это бесполезно и на меня тупо не обращают внимания, тянет уйти.
Ранее Коновалов признался, что хочет попробовать свои силы в Европе.
Одной же своей фразой и ответил на то, почему не закрепился.
С другой стороны, нужно учитывать еще, что "Спартак" - это клоака, полная подковерных игр, и закрепляются там не лучшие, а банально такие лентяи, как этот Коновалов, если только найдут подход к Родионову и Измайлову и обдурят Федуна, лайк поставят, когда надо, под стишком, какого-нибудь друга Федуна в баньке по голым полушариям веником похлещут и т.п.
Одной же своей фразой и ответил на то, почему не закрепился.
С другой стороны, нужно учитывать еще, что "Спартак" - это клоака, полная подковерных игр, и закрепляются там не лучшие, а банально такие лентяи, как этот Коновалов, если только найдут подход к Родионову и Измайлову и обдурят Федуна, лайк поставят, когда надо, под стишком, какого-нибудь друга Федуна в баньке по голым полушариям веником похлещут и т.п.
Повезло пацану, выбрался из бромонтанового рабства.
Повезло пацану, выбрался из бромонтанового рабства.
- еврей
- хохол
- гей
- динамовец
- спартаковец
- армеец
- пенсионер
- мемасик
- эльф
отгадай, из какого толерантного клуба все эти футболисты?
- еврей
- хохол
- гей
- динамовец
- спартаковец
- армеец
- пенсионер
- мемасик
- эльф
отгадай, из какого толерантного клуба все эти футболисты?
- зулусы
- меньшинства
- друзья ОПГ Ромашки
- те, за кого получен откат
- игроки которые стремятся играть в футбол(таких сейчас 0)
- зулусы
- меньшинства
- друзья ОПГ Ромашки
- те, за кого получен откат
- игроки которые стремятся играть в футбол(таких сейчас 0)
мне на этой ветке нужно всех наших лайкнуть?
мне на этой ветке нужно всех наших лайкнуть?
аххахахахах
аххахахахах
Бог даст опозоришь цска после 43го
Бог даст опозоришь цска после 43го