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Коновалов: «Почему не закрепился в „Спартаке“? Не дали шанса»

вчера, 10:59

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов рассказал о том, каково ему было играть в академии и дубле «Спартака».

Ребенком я рвался в бой еще сильнее, глядя на старших: Тарасов, Торбинский, Олег Иванов… Я тогда смотрел на них так же, как сейчас смотрят на меня дети. Не верилось, что с тем же Ребко пересекусь потом в «Амкаре».

В молодежке «Спартака» я побыл недолго, пару месяцев. Играл с Кротовым, Обуховым, Давыдовым, а ярче всех выделялся Горбатенко. Левой ногой делал всё. Игорь тогда уже поездил по арендам, и вскоре его поднял в основу Эмери.

Почему не закрепился в «Спартаке»? Не дали шанса. Может, я его и не заслужил, потому что плохо работал. При Гунько в дубле не провел ни одного матча. Играл Серега Чернышук (одно время он был дублером Диканя, но уже завершил карьеру), иногда спускали с основы Реброва и Песьякова.

Если я не играю, всегда начинаю пахать в пять раз больше. Но когда вижу, что это бесполезно и на меня тупо не обращают внимания, тянет уйти.

Ранее Коновалов признался, что хочет попробовать свои силы в Европе.

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Все комментарии
GKN
GKN
   330 / 981
вчера в 19:44
Бывает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 981
вчера в 19:18
"Если я не играю, всегда начинаю пахать в пять раз больше."

Одной же своей фразой и ответил на то, почему не закрепился.

С другой стороны, нужно учитывать еще, что "Спартак" - это клоака, полная подковерных игр, и закрепляются там не лучшие, а банально такие лентяи, как этот Коновалов, если только найдут подход к Родионову и Измайлову и обдурят Федуна, лайк поставят, когда надо, под стишком, какого-нибудь друга Федуна в баньке по голым полушариям веником похлещут и т.п.
Тага Дага
Тага Дага
   293 / 981
вчера в 18:56
Информация для срача....если не написали, даже не знали бы кто такой карновалов....продолжайте....
viv
viv
   66 / 981
вчера в 18:06
Вовремя слинял Коновалов....
Byvaliy
Byvaliy
   134 / 981
вчера в 18:04
Оказался в свинарнике, там в футбол не играют, там только интриги плетут.
mugik1973
mugik1973 ответил Великолепный
   450 / 981
вчера в 17:56
Этот физрук нагибал и пускал по кругу мегатренера Гончаренко
Великолепный
Великолепный
   184 / 981
вчера в 17:35
Коновалову надо было брать уроки у Глушакова как правильно ставить лайки, париться в баньке и сливать физрука, тогда бы закрепился в хрюшатнике!))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   169 / 981
вчера в 16:59
Не нужен был!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   78 / 981
вчера в 16:33
Вот что значит в спартаке не сходить с зулусами в баню!
Повезло пацану, выбрался из бромонтанового рабства.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   372 / 981
вчера в 16:21
Всем дают шанс
LOpp
LOpp ответил spartach n1
   6 / 981
вчера в 15:27
Зулуса забыл )
и южных славянин))
spartach n1
spartach n1 ответил LOpp
   16 / 981
вчера в 15:21
- иранец - еврей - хохол - гей - динамовец - спартаковец - армеец - пенсионер - мемасик - эльф отгадай, из какого толерантного клуба все эти футболисты?
Зулуса забыл )
Байкал-38.
Байкал-38. ответил LOpp
   35 / 981
вчера в 14:59
- иранец - еврей - хохол - гей - динамовец - спартаковец - армеец - пенсионер - мемасик - эльф отгадай, из какого толерантного клуба все эти футболисты?
Только не иранец а алжирец! А так всё верно Спартак!!!
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
   6 / 981
вчера в 14:52
спартак самый толерантный клуб. Поэтому там в первую очередность предоставления шансов выглядит так: - зулусы - меньшинства - друзья ОПГ Ромашки - те, за кого получен откат - игроки которые стремятся играть в футбол(таких сейчас 0)
- иранец
- еврей
- хохол
- гей
- динамовец
- спартаковец
- армеец
- пенсионер
- мемасик
- эльф

отгадай, из какого толерантного клуба все эти футболисты?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 981
вчера в 14:32
Коновалов оказался не геем, ни наркоманом, ни обидчиком жен.
kust07
kust07
   249 / 981
вчера в 14:17
реалии российского футбола.
particular
particular
   7 / 981
вчера в 14:11
Пахать можно, хоть, до посинения и судорог, но если тренер смотрит на игрока, как сквозь стекло, то ловить нечего... Иногда, случаются судьбоносные эпизоды, которые позволяют вынырнуть и проявить себя, но это редкость...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   28 / 981
вчера в 14:10
спартак самый толерантный клуб. Поэтому там в первую очередность предоставления шансов выглядит так:
- зулусы
- меньшинства
- друзья ОПГ Ромашки
- те, за кого получен откат
- игроки которые стремятся играть в футбол(таких сейчас 0)
Степка питерский
Степка питерский ответил Литейный 4
   223 / 981
вчера в 14:09
Это хорошо, что не срослось. Теперь хоть человеком станет. Гыгыгы
привет брат!
мне на этой ветке нужно всех наших лайкнуть?
Санчо Панса
Санчо Панса
   126 / 981
вчера в 13:35
Оно и понятно! Там же были великие Ребров и Песьяков) А потом был Митрюшкин, но и тот ушел из Спартака. Ты все правильно сделал, Ваня!
Glodor
Glodor
   689 / 981
вчера в 12:46
Не каждый захочет хрюкать, если ты не свинья.
Abverin
Abverin
   68 / 981
вчера в 12:25
Наверное, просто есть совесть и хотел жить честно.
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли ответил time out
   347 / 981
вчера в 12:24
Гинер, Бабаев, Миллер, Дюков, Фурсенко...
time out
time out
   26 / 981
вчера в 12:20
Сколько на ветке фантастических тварей, правда больше мифических - кентавров. Это же какие селекционеры занимались скрещеванием коней с бомжами?)))
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 11:54
Если в Европу, то в Люксенбург, там есть надежда за сборную этой страны заиграть.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 11:53
В спартаке никто не закрепился там ломают судьбы и вообще, спартак пристанище для зулусов.
FILL3286
FILL3286
   11 / 981
вчера в 11:50
нало было в конюшню иди,там дыркофеев43 научил бы,как в "ОЧКО" пропускать!
аххахахахах
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   217 / 981
вчера в 11:32
Шанс в Спартаке, это не шанс вовсе.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   4 / 981
вчера в 11:31
Человеком он родился...футболист нулевый...
МКС
МКС
   41 / 981
вчера в 11:29
Ну и молодец

Бог даст опозоришь цска после 43го
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