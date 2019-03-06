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Адвокат: «У Мамаева все хорошо, жалоб на здоровье нет, как и новостей»

вчера, 12:26

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал о примерных сроках передачи в прокуратуру обвинительного заключения по делу об избиении футболистом нескольких человек

У Павла все хорошо, жалоб на здоровье нет, как и новостей. Сегодня вечером его увижу. Заканчиваем сегодня ознакомление с дополнительными материалами дела. Как будет подготовлено обвинительное заключение, материалы дела уйдут на ознакомление к прокурору. Законом на это предусмотрено 10 суток, но в случае необходимости срок ознакомления может быть продлен до 30 дней. Ближе к третьей декаде марта, думаю, позиция прокуратуры по этому делу будет выражена.

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Все комментарии
kust07
kust07
   249 / 981
сегодня в 01:51
К концу года выпустят)
Ямайский Болт
Ямайский Болт
сегодня в 00:04
все хорошо, потому что это его среда обитания, только посмотрите на него
Palex
Palex ответил PATRIOT1965
   137 / 981
вчера в 22:41
А помнит ли Мамаев,как он обозвал Родольфо обезьяной? Так привет тебе от Родольфо).Как там живется в клетке человеку первого сорта?
Злой ты.
ckori
ckori ответил Спартак лучший в мире
   719 / 981
вчера в 22:27
конебомжовые должны сидеть весь срок. Там и место
не по христиански рассуждаешь?Но ты видать болеешь за сборную Африки-Спартак!
ЮЗИК
ЮЗИК
   292 / 981
вчера в 21:11
Держится хорошо в отличии от Кокоши
мяч квадратный
мяч квадратный
   200 / 981
вчера в 20:59
Просто его ещё не допрашивали электрофорезом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 20:45
Ну все, оЗЕКАнился парниша!!!
Кто он теперь??? Козырный фраер или еще кто???
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   37 / 981
вчера в 19:59
Успокойся котёнок. ) Время придет всех на четыре стороны отпустить. Когда случится не известно.
Так переживать не стоить.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Miaf
   375 / 981
вчера в 19:36
да и не жалуется и жертву не строит, извинился и несет наказание как мужик, это похвально, возможно осознал, пора пощадить
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   123 / 981
вчера в 19:29
конебомжовые должны сидеть весь срок. Там и место
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   201 / 981
вчера в 19:25
Эти хоть не пытаются выдавливать слезу.
Miaf
Miaf ответил RamonCSKA
   33 / 981
вчера в 19:07
Мамаева над выпустить, хоть не ноет как баба Кокоша то ему ножку обожгли то воспаление ножки
полностью согласен, мамаев не выпендривается, видимо осознал вину и надо человека выпустить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ekliziast
   75 / 981
вчера в 18:55
Злой ты, они свою пятилетку варежки будут шить в , в подмосковье.
Нет, им обоим место как минимум на острове Комсомолец!
RamonCSKA
RamonCSKA
   375 / 981
вчера в 18:54
Мамаева над выпустить, хоть не ноет как баба Кокоша
то ему ножку обожгли то воспаление ножки
ekliziast
ekliziast ответил susanin ultrazenith
   332 / 981
вчера в 18:53
Давно пора на лесоповал отправить! Или на урановые рудники.
Злой ты, они свою пятилетку варежки будут шить в , в подмосковье.
ekliziast
ekliziast
   332 / 981
вчера в 18:46
Мамая скоро коронуют, а Кокошу к обиженным отправят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 981
вчера в 17:58
Какие новости могут быть из камеры? Это адвокат должен подгонять каеой-нить позитифф...
drug01
drug01
   129 / 981
вчера в 17:47
... Только нет футбола!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил cielo notturno
   951 / 981
вчера в 17:38
Правильная позиция Мамаева. Меньше шума, меньше позора.
Да уж, Кокоша окончательно утопил репутацию. Когда вознесли на Олимп в 17.
Tostao
Tostao
   565 / 981
вчера в 16:51
Наконец-то Паша нашёл своё место в жизни.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил PATRIOT1965
   38 / 981
вчера в 16:47
А помнит ли Мамаев,как он обозвал Родольфо обезьяной? Так привет тебе от Родольфо).Как там живется в клетке человеку первого сорта?
Они с Кокошей люди особого сорта. Им многое позволено того, о чем ты даже не слышал. Видно забыл про заповедь " Бог все видит"
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   38 / 981
вчера в 16:46
Короче Паша адаптировался.
А почему? Как знал заранее татуировочку нанес на все, что можно и нельзя.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   319 / 981
вчера в 16:45
А помнит ли Мамаев,как он обозвал Родольфо обезьяной? Так привет тебе от Родольфо).Как там живется в клетке человеку первого сорта?
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:43
Короче Паша адаптировался.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   169 / 981
вчера в 15:57
А остальные как?
311
311
   74 / 981
вчера в 15:14
Адвокат: "У Мамаева всё хорошо, у меня вообще отлично!")
40175219386
40175219386
   684 / 981
вчера в 15:00
у адвоката Мамаева всё хорошо, Мамаев сидит, в услугах адвоката Мамаев нуждается
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил КЭТиК
   384 / 981
вчера в 14:59
Мамаев борется, а Кокорин сник.
Кокорин травмирован, а Мамаев совершенно здоров. Вот и вся разница. Ты думаешь, что асматики тоже нытики, ведь им нужны ингаляторы....нет просто, если человек болеет ему нужна медицинская помощь, если её не оказывают, то состояние любого организма ухудшается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 981
вчера в 14:41
Ахренеть они тормоза в прокуратуре. Пока до конца дела дочитают, начало забудут...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 981
вчера в 14:39
Давно пора на лесоповал отправить!
Или на урановые рудники.
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