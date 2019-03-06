Адвокат: «У Мамаева все хорошо, жалоб на здоровье нет, как и новостей»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал о примерных сроках передачи в прокуратуру обвинительного заключения по делу об избиении футболистом нескольких человек

У Павла все хорошо, жалоб на здоровье нет, как и новостей. Сегодня вечером его увижу. Заканчиваем сегодня ознакомление с дополнительными материалами дела. Как будет подготовлено обвинительное заключение, материалы дела уйдут на ознакомление к прокурору. Законом на это предусмотрено 10 суток, но в случае необходимости срок ознакомления может быть продлен до 30 дней. Ближе к третьей декаде марта, думаю, позиция прокуратуры по этому делу будет выражена.