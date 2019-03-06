Адвокат: «У Мамаева все хорошо, жалоб на здоровье нет, как и новостей»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал о примерных сроках передачи в прокуратуру обвинительного заключения по делу об избиении футболистом нескольких человек
У Павла все хорошо, жалоб на здоровье нет, как и новостей. Сегодня вечером его увижу. Заканчиваем сегодня ознакомление с дополнительными материалами дела. Как будет подготовлено обвинительное заключение, материалы дела уйдут на ознакомление к прокурору. Законом на это предусмотрено 10 суток, но в случае необходимости срок ознакомления может быть продлен до 30 дней. Ближе к третьей декаде марта, думаю, позиция прокуратуры по этому делу будет выражена.
Кто он теперь??? Козырный фраер или еще кто???
Кто он теперь??? Козырный фраер или еще кто???
Так переживать не стоить.
Так переживать не стоить.
то ему ножку обожгли то воспаление ножки
то ему ножку обожгли то воспаление ножки
Или на урановые рудники.
Или на урановые рудники.