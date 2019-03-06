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Нигматуллин: «„Рубин“ не должен проиграть „Локомотиву“ дома»

вчера, 11:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» - «Локомотив».

Хотелось бы отметить, что «Рубин» обновился. Пока непонятно, насколько это будет усилением. Определенная идет разгрузка платежной ведомости. Команда усилилась не самыми звездными игроками. Но в последнем матче в чемпионате «Рубин» победил благодаря голу молодого игрока на последней минуте матча. Это придаст «Рубину» эмоциональный подъем.

В этой паре, я считаю, фаворит «Локомотив». И, несмотря на минимальную победу в первом матче, команда не должна упустить свое в игре в Казани. «Рубин» не блещет результативностью, но команде нужно забивать, чтобы решать задачи выхода в следующий раунд. Думаю, что «Рубин» все-таки забьет. Но забьет и «Локомотив». Команда достаточно неплохо выглядела в матче чемпионата России. Поэтому обе забьют.

В декабре в Москве выиграл «Локомотив» (1:0).

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Все комментарии
hata
hata
   712 / 981
вчера в 16:32
Чем сильнее Локо недооценит Рубин, тем больше шансов что проиграет
pavkur
pavkur
   269 / 981
вчера в 14:42
Удачи Локомотиву!
Трубадур
Трубадур
   912 / 981
вчера в 12:49
Локомотив все равно пройдет дальше.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   329 / 981
вчера в 12:25
ПУСТЬ ВСЁ РЕШИТ СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ !

ГЫ-ГЫ
loko7
loko7
   493 / 981
вчера в 12:22
Может и не проигрывать, Локо и ничья устроит.
Т34
Т34 ответил particular
   20 / 981
вчера в 12:12
Даже при нынешнем Локо, у Казани нет аргументов для победы... Вымученная результативность для подобных игр не подойдёт..:))
Многие считают, что у Рубина нет аргументов, только Рубин стоит на пороге зоны Лиги Европы. Да и результативность не на много меньше других команд и даже выше чем у Ростова и Ахмата. И к тому же Рубин проиграл всего два матча, чем не могут похвастаться даже лидеры. Много ничьих? Да. Но имея такой состав, который больше экспериментальный, Бердыев стабильно набирает очки, хоть и по крупице. И не будет удивлением, если Рубин выдаст еще не одну сенсацию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   385 / 981
вчера в 12:02
"Рубин" выиграет.
particular
particular
   7 / 981
вчера в 11:38
Даже при нынешнем Локо, у Казани нет аргументов для победы...
Вымученная результативность для подобных игр не подойдёт..:))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   106 / 981
вчера в 11:35
Время покажет.
drug01
drug01
   129 / 981
вчера в 11:32
Жаль у Рубина нет состава игроков способных остановить Локо? И для Спартака Локомотив будет равный соперник!!!!!
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 11:32
Посмотрим.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   160 / 981
вчера в 11:32
Довольно интересно будет понаблюдать, как Рубин будет играть первым номером. Шансы у паровоза предпочтительнее, это однозначно.
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 11:31
0-0 такой итог, ДВр 0-1
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 981
вчера в 11:29
Курбан не допустит
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