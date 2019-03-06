Нигматуллин: «„Рубин“ не должен проиграть „Локомотиву“ дома»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» - «Локомотив».

Хотелось бы отметить, что «Рубин» обновился. Пока непонятно, насколько это будет усилением. Определенная идет разгрузка платежной ведомости. Команда усилилась не самыми звездными игроками. Но в последнем матче в чемпионате «Рубин» победил благодаря голу молодого игрока на последней минуте матча. Это придаст «Рубину» эмоциональный подъем.



В этой паре, я считаю, фаворит «Локомотив». И, несмотря на минимальную победу в первом матче, команда не должна упустить свое в игре в Казани. «Рубин» не блещет результативностью, но команде нужно забивать, чтобы решать задачи выхода в следующий раунд. Думаю, что «Рубин» все-таки забьет. Но забьет и «Локомотив». Команда достаточно неплохо выглядела в матче чемпионата России. Поэтому обе забьют.