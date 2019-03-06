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Кобелев: «Без Роналду и Рамоса на поле „Реал“ уже не „Реал“»

вчера, 12:08

Бывший футболист «Бетиса» Андрей Кобелев поделился мнением о вылете «Реала» из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала.

Вчера, если бы «Реалу» дали другие майки, никто бы не сказал, что это футболисты, которые выигрывали три Лиги чемпионов подряд. «Аякс» был на голову сильнее. Бросилась в глаза очень слабая игра «Реала» в обороне. Во многих моментах амстердамцы заставляли разворачиваться всех соперников лицом к своим воротам. Было очень много пронизывающих передач и врываний со стороны «Аякса». 

Я не стал бы смотреть на разгромный счёт, ведь, с одной стороны, он мог быть и крупнее, но, забей Бэйл при счёте 0:2, всё могло перевернуться. Однако победа «Аякса» закономерна. Будь это первое такое поражение «Реала», можно было бы говорить о невезении. Но они проиграли дважды за неделю «Барселоне», до этого – обе игры с ЦСКА

В «Реале» идёт перестройка, появилось много новых футболистов. Не хватает звёздных игроков. Без Роналду и Рамоса на поле «Реал» уже не «Реал». Мадридцам нужно купить двух-трёх звёздных игроков, чтобы вернуться на победный путь. Нынешние футболисты обеспечивают достаточно качественный уровень, но они проиграли почти во всех турнирах.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   331 / 981
вчера в 12:40
перец баран вот и результат убрать игрока который заколачивает 50 голов
и не взять равноценного что он хотел того и добился.
Byvaliy
Byvaliy
   134 / 981
вчера в 12:39
До Кобелева это только дошло.
obana777
obana777
   213 / 981
вчера в 12:33
Да нет, не без этих "артистов-симулянтов" "Реал" не тот, а без карманных судей. Когда "свисток" тянет за уши "сливочных", они побеждают. Наглядный пример игра с Аяксом. Там победу судья насвистел "Реалу", а Аякс показал вчера цену той победы на домашней арене "Реала".
Знатог
Знатог
   321 / 981
вчера в 12:24
Перестройка в Реале идёт. Туда случайно горбатый не пробрался?
ronaldo743
ronaldo743
   15 / 981
вчера в 12:16
Без продажных судей Реал уже не Реал.
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли
   347 / 981
вчера в 12:14
Наши эксперты, Маловар и Ziborock, это с осени говорили, пятый состав Реала обыграли в ничего не значащем матче. Реал, проигравший цска, не Реал! Бавария, слившая зениту, не Бавария! Испания, у которой ноунейм попал в Дырофея, не Испания! И Валенсия и Вильярреал, за которые теперь в цскашнике будут рьяно топить, это не Валенсия и не Вильярреал, это тень от великих клубов 15-20 летней давности. Главное дело, не так зенитовцы и быки гордятся своими победами в Европе, как гинеровцы чужими руками жар загребают.
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