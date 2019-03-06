Кобелев: «Без Роналду и Рамоса на поле „Реал“ уже не „Реал“»

Бывший футболист «Бетиса» Андрей Кобелев поделился мнением о вылете «Реала» из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала.

Вчера, если бы «Реалу» дали другие майки, никто бы не сказал, что это футболисты, которые выигрывали три Лиги чемпионов подряд. «Аякс» был на голову сильнее. Бросилась в глаза очень слабая игра «Реала» в обороне. Во многих моментах амстердамцы заставляли разворачиваться всех соперников лицом к своим воротам. Было очень много пронизывающих передач и врываний со стороны «Аякса».



Я не стал бы смотреть на разгромный счёт, ведь, с одной стороны, он мог быть и крупнее, но, забей Бэйл при счёте 0:2, всё могло перевернуться. Однако победа «Аякса» закономерна. Будь это первое такое поражение «Реала», можно было бы говорить о невезении. Но они проиграли дважды за неделю «Барселоне», до этого – обе игры с ЦСКА .



В «Реале» идёт перестройка, появилось много новых футболистов. Не хватает звёздных игроков. Без Роналду и Рамоса на поле «Реал» уже не «Реал». Мадридцам нужно купить двух-трёх звёздных игроков, чтобы вернуться на победный путь. Нынешние футболисты обеспечивают достаточно качественный уровень, но они проиграли почти во всех турнирах.