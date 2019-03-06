Генич: «ПСЖ на 75 % обеспечил себе проход в 1/4 финала ЛЧ»

Футбольный комментатор Константин Генич практически уверен, что ПСЖ выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Здесь, пожалуй, все ясно. Наверное, соотношение не 90 на 10, как у «Боруссии» и «Тоттенхэма», но процентов на 75 Париж обеспечил себе проход в 1/4 финала. 2:0 на «Олд Траффорд» — очень хороший результат. Ничего не пропустили, да еще два забили, а могли и больше. Такой вот мастер-класс был от Томаса Тухеля Сульшеру, как правильно подходить к матчам плей-офф Лиги чемпионов.

Сульшер набил шишек, но дальше у МЮ были неплохие игры. В хорошей форме находится Ромелу Лукаку. Он регулярно забивает, причем дуплетами. Есть проблемы в обороне, это было видно по игре с «Саутгемптоном». Но, мне кажется, Париж не настолько сильнее нынешнего «Юнайтед». Если МЮ сыграет правильно, посмелее будет впереди и использует свои шансы, то вполне допускаю, что «Юнайтед» может и не проиграть так, как это было в первой игре.