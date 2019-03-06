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Генич: «ПСЖ на 75 % обеспечил себе проход в 1/4 финала ЛЧ»

вчера, 11:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич практически уверен, что ПСЖ выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Здесь, пожалуй, все ясно. Наверное, соотношение не 90 на 10, как у «Боруссии» и «Тоттенхэма», но процентов на 75 Париж обеспечил себе проход в 1/4 финала. 2:0 на «Олд Траффорд» — очень хороший результат. Ничего не пропустили, да еще два забили, а могли и больше. Такой вот мастер-класс был от Томаса Тухеля Сульшеру, как правильно подходить к матчам плей-офф Лиги чемпионов.

Сульшер набил шишек, но дальше у МЮ были неплохие игры. В хорошей форме находится Ромелу Лукаку. Он регулярно забивает, причем дуплетами. Есть проблемы в обороне, это было видно по игре с «Саутгемптоном». Но, мне кажется, Париж не настолько сильнее нынешнего «Юнайтед». Если МЮ сыграет правильно, посмелее будет впереди и использует свои шансы, то вполне допускаю, что «Юнайтед» может и не проиграть так, как это было в первой игре.

Я бы здесь плясал больше от «Манчестера». Да, ПСЖ играет дома, у него комфортное преимущество, но надеюсь, что Сульшер что-нибудь эдакое к этой встрече придумает. Есть травмированные, игроков не хватает, но они есть, чтобы удачно сыграть в ответной встрече.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   873 / 981
сегодня в 09:42
приветствую всех железобетонных ******болов во главе с суперанилегом геничем!
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 13:55
Ну,это и ежу ясно.
handreb
handreb
   977 / 981
вчера в 12:48
Генич знает ПСЖ как спартак.
Caniggia
Caniggia
   88 / 981
вчера в 12:43
Только разница в том, что ПСЖ - это не убогий Реал и здесь уже всё ясно - 95х5% ПСЖ.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ДАША Д
   60 / 981
вчера в 12:13
У Реала была схожая ситуация, итог известен.
ПСЖ гораздо сильнее Реала, а Аякс сильнее МЮ
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 12:10
У Реала была схожая ситуация, итог известен.
Василий 50
Василий 50
   234 / 981
вчера в 12:07
"Реал" тоже так думал...
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 11:59
Генич 16 : ну Зенит уже чемпио
Генич 17 : питерцам можно уже золото отдават
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли
   347 / 981
вчера в 11:49
Генич иди обсуждай своё цска!
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