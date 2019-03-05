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Икарди по-прежнему отказывается тренироваться, ссылаясь на боль в колене

вчера, 09:41

Нападающий «Интера» Мауро Икарди накануне проинформировал медицинский персонал клуба и главного тренера Лучано Спаллетти о том, что он не будет тренироваться, поскольку у него по-прежнему болит колено.

Аргентинец, ссылаясь на проблемы с коленом, не выходит на поле с 13 февраля, когда его лишили капитанской повязки. Вместо этого Икарди тренируется отдельно от всей команды. 

Сегодня футболист может встретиться со Спаллетти, однако никаких переговоров о новом контракте в ближайшее время не планируется

26-летний нападающий наверняка пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил Zenit_84
   65 / 933
вчера в 11:00
Может и правда болит
зато голова не болит у него, никогда, судя по всему)))
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   199 / 933
вчера в 10:35
Баба похерила карьеру, он уже нигде так тащить не будет
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   157 / 933
вчера в 10:33
в рояль отдать вместе с женой пусть и она играет за девок мадридских
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 10:15
Надо ему электрофорез на колене сделать!
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 933
вчера в 10:09
В Барселоне научился симулировать травмы и саботировать тренеровки.
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 933
вчера в 10:03
Может и правда болит
sir_Alex
sir_Alex
   110 / 933
вчера в 09:52
Бастующий Мауро!)))
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 09:46
Гнать в шею надо.
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