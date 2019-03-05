Икарди по-прежнему отказывается тренироваться, ссылаясь на боль в колене

вчера, 09:41

Нападающий «Интера» Мауро Икарди накануне проинформировал медицинский персонал клуба и главного тренера Лучано Спаллетти о том, что он не будет тренироваться, поскольку у него по-прежнему болит колено.

Аргентинец, ссылаясь на проблемы с коленом, не выходит на поле с 13 февраля, когда его лишили капитанской повязки. Вместо этого Икарди тренируется отдельно от всей команды.

Сегодня футболист может встретиться со Спаллетти, однако никаких переговоров о новом контракте в ближайшее время не планируется.

26-летний нападающий наверняка пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».