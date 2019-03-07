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Тухель: «ПСЖ контролировал игру. Это совершенно нелепый исход»

вчера, 04:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет ПСЖ из турнира.

ПСЖ в первом тайме сделал сопернику два подарка. Мы полностью контролировали игру в первые 30 минут. Мы играли очень качественно, с правильной психологией и хорошей реакцией после первого подарка Манчестеру. У нас было много возможностей. И затем, без моментов, из ничего приходит второй гол Манчестера. Они не атаковали, но забили два гола. ПСЖ контролировал эту игру, и это совершенно нелепый результат.

За весь второй тайм у «Манчестер Юнайтед» не было ни единого шанса. У меня было такое же чувство в матче Кубка Лиги, когда мы проиграли «Генгаму» – в матче, который было невозможно проиграть, с тремя пенальти. У меня ни на минуту не возникало чувства, что МЮ собирается победить. Но вот, они это сделали. Так что мои поздравления.

Не знаю, потерян ли этот сезон. Не знаю. Вы хотите получить хороший ответ через 20 минут после матча? Сейчас я должен защитить моих игроков, вот и всё.

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Все комментарии
Armyan4eG
Armyan4eG
вчера в 17:56
Товарищ Тухель, для чего у тебя в составе Кавани? физрук.
GGMU.
FERIS
FERIS
   159 / 1029
вчера в 10:30
Нужно было играть до последней секунды а не вола водить.
А когда пропустили третий устроили беспорядочный навал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил lawr19730
   24 / 1029
вчера в 09:22
Немцы паршивые тренеры. Тухлый про76 преимущество, добытое в гостях, Клопп про76 АПЛ,имея плюс 7 над МС. Зато поноситься по бровке после разгромов над всякими амьенами и брайтонами им равных нет)))
Не стал бы говорить так про Клоппа, там решила глубина состава просто.
anfield1984
anfield1984 ответил lawr19730
   193 / 1029
вчера в 08:28
Итальянцы шикарные тренеры, просто божественные. Сколтко их там в ЛЧ осталось. Аллегри в расчет не беру, он уже про76 все что можно безвольно и позорно заглотив у Симеоне
anfield1984
anfield1984
   193 / 1029
вчера в 08:25
Не знаю какую там игру они контролировали, но то что Тухель не контролирует свою команду - 100%
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 07:17
физрук...
lawr19730
lawr19730
   489 / 1029
вчера в 06:45
Немцы паршивые тренеры. Тухлый про76 преимущество, добытое в гостях, Клопп про76 АПЛ,имея плюс 7 над МС. Зато поноситься по бровке после разгромов над всякими амьенами и брайтонами им равных нет)))
Inside91
Inside91
   339 / 1029
вчера в 06:34
Объясните этому маразматику , что если тебе прилетает 3 гола , то сомнительно ,что вы хоть что-то контролировали.
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 05:39
Пора в отставку.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 05:28
Значит недостаточно контролировал!
Incredulous
Incredulous
   224 / 1029
вчера в 04:43
А вы и дальше держите вратаря только за то, что он когда-то хорошо играл и футболки с его именем хорошо продаются. Еще лет на пять с ним контракт заключите. А в нападение еще прикупите Пеле с Марадонной.
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 1029
вчера в 04:42
Нелепой была тактика Псж в этом матче. Тухель на выход!
evge78
evge78
   408 / 1029
вчера в 04:25
Нужно уметь играть по счету, ставить автобус. А это, как оказывается, искусство, а не трусость или неумение играть по-другому. Моуриньо не проиграл бы точно)
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