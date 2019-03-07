Тухель: «ПСЖ контролировал игру. Это совершенно нелепый исход»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет ПСЖ из турнира.

ПСЖ в первом тайме сделал сопернику два подарка. Мы полностью контролировали игру в первые 30 минут. Мы играли очень качественно, с правильной психологией и хорошей реакцией после первого подарка Манчестеру. У нас было много возможностей. И затем, без моментов, из ничего приходит второй гол Манчестера. Они не атаковали, но забили два гола. ПСЖ контролировал эту игру, и это совершенно нелепый результат.

За весь второй тайм у «Манчестер Юнайтед» не было ни единого шанса. У меня было такое же чувство в матче Кубка Лиги, когда мы проиграли «Генгаму» – в матче, который было невозможно проиграть, с тремя пенальти. У меня ни на минуту не возникало чувства, что МЮ собирается победить. Но вот, они это сделали. Так что мои поздравления.

Не знаю, потерян ли этот сезон. Не знаю. Вы хотите получить хороший ответ через 20 минут после матча? Сейчас я должен защитить моих игроков, вот и всё.