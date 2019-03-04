«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста The Prodigy

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста The Prodigy

вчера, 15:03

«Зенит» выразил соболезнования из-за смерти вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта. Сегодня утром 49-летний музыкант был обнаружен мертвым в своем доме в городе Данмоу графства Эссекс.

«Покойся с миром, Кит Флинт. The Prodigy выступали на нашем стадионе „Петровский“ в 2014 году, и Флинт показал себя истинным джентльменом, когда был у нас в гостях», — гласит сообщение «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
Abudabi
Abudabi
   435 / 887
вчера в 23:44
Дизель повер. Музыка детства
рус фан
рус фан
   255 / 887
вчера в 23:02
Рано умер, его творчество обогатило музыкальную культуру, пусть земля ему будет пухом.
dryuncher
dryuncher
вчера в 20:42
будет перфоманс от Зенита?
poodle
poodle
   165 / 887
вчера в 19:57
не так уж и нравилась эта группа,а если говорить о британцах,покинувших этот свет,то стоит вспомнить Дэвида Боуи,вот чьё творчество цепляет!
Fleischjager
Fleischjager ответил Серж 5454
   432 / 887
вчера в 19:09
А свинья промолчали,ток Трахтенберга выгнали суки
никто Траха не гнал сам быренько вещички пособирал чует недоброе грядет к недоклубишку
Russian_spb
Russian_spb
   816 / 887
вчера в 18:43
эпохальная группа для конца 90ых - начала 00ых
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
вчера в 18:09
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом в официальном Instagram группы сообщил коллега Флинта, сооснователь Prodigy Лайам Хоулетт.

Как бы он сам сделал свой выбор...
Akatsuki72
Akatsuki72
   771 / 887
вчера в 18:02
Печальная новость. Prodigy и Флинт оставили след в моём детстве и юности, жаль, что так рано ушёл. Что же такое произошло, Кит?..
wingback
wingback
   174 / 887
вчера в 17:14
Поклонники творчества,видать...
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 16:48
Мне пофиг, тем более англосакс.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   185 / 887
вчера в 16:28
а боярский нажрался ему лишь бы повод был
Серж 5454
Серж 5454
вчера в 16:25
А свинья промолчали,ток Трахтенберга выгнали суки
kilativ
kilativ
   368 / 887
вчера в 16:16


Вечная память легенде!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
вчера в 16:02
Рано умер. В полном расцвете сил. Соболезнования.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   293 / 887
вчера в 15:46
А НА ОТКРЫВАШКЕ БОРЯ МОИСЕЕВ ПЕЛ !
Vector-B B
Vector-B B
   706 / 887
вчера в 15:45
Король Электро-панка!!!
311
311
   53 / 887
вчера в 15:42
R.I.P. Старина Кит!
Djon_V
Djon_V
   268 / 887
вчера в 15:39
Prodigy - это целая эпоха, поколение выросло на их музыке. Очень жаль, присоединяюсь к соболезнованиям
LOpp
LOpp
   5 / 887
вчера в 15:34
был на их концерте на Максидроме-2011 в Тушино.
отожгли круто.
жаль мужика((
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
вчера в 15:17
Светлая память
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