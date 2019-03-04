«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста The Prodigy

вчера, 15:03

«Зенит» выразил соболезнования из-за смерти вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта. Сегодня утром 49-летний музыкант был обнаружен мертвым в своем доме в городе Данмоу графства Эссекс.

«Покойся с миром, Кит Флинт. The Prodigy выступали на нашем стадионе „Петровский“ в 2014 году, и Флинт показал себя истинным джентльменом, когда был у нас в гостях», — гласит сообщение «сине-бело-голубых».