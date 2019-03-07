«Урал» выбил «Спартак» из Кубка России

В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» уступил «Уралу» и по сумме двух встреч вылетел из турнира.
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена».
«Урал» - «Спартак» - 1:0 (1:0)
Гол: Бикфалви 35
Первый матч 1:1
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви (Ильин 46), Бумаль Майега (Брызгалов 88), Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Спартак»: Селихов, Боккетти, Джикия, Рассказов, Айртон, Глушаков, Гулиев (Зобнин 69), Мельгарехо (Ханни 46), Мелкадзе, Зе Луиш (Педро Роша 65), Адриано
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Страндберг 24, Рассказов 40, Мельгарехо 45, Кулаков 60, Поляков 71, Годзюр 84, Зобнин 90+4.
Судья: Вилков Михаил.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Кононов ещё не понял куда попал?
Карреру ещё вспомнят и поймут кого надо выгонять при внутренней бузе.
Просто стыдоба.
Кононов ещё не понял куда попал?
Карреру ещё вспомнят и поймут кого надо выгонять при внутренней бузе.
Просто стыдоба.
Матч не видел но полагаю что команде характера не хватило
Болельщиков Урала поздравляю с исторической победой
Матч не видел но полагаю что команде характера не хватило
Болельщиков Урала поздравляю с исторической победой