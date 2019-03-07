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«Урал» выбил «Спартак» из Кубка России

вчера, 18:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» уступил «Уралу» и по сумме двух встреч вылетел из турнира.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена».

«Урал» - «Спартак» - 1:0 (1:0)
Гол: Бикфалви 35
Первый матч 1:1

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви (Ильин 46), Бумаль Майега (Брызгалов 88), Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Джикия, Рассказов, Айртон, Глушаков, Гулиев (Зобнин 69), Мельгарехо (Ханни 46), Мелкадзе, Зе Луиш (Педро Роша 65), Адриано
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Страндберг 24, Рассказов 40, Мельгарехо 45, Кулаков 60, Поляков 71, Годзюр 84, Зобнин 90+4.

Судья: Вилков Михаил.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   108 / 1029
сегодня в 01:44
даже не удивился
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   6 / 1029
сегодня в 00:20
Урал был великолепен.
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
   789 / 1029
сегодня в 00:01
Потрясающая стабильность!
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 23:59
Урал на классе прошел 7партак...
Исмет
Исмет
   748 / 1029
вчера в 23:57
Позор Кононов ты мусор
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   430 / 1029
вчера в 23:52
Урал поздравляю!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   50 / 1029
вчера в 23:14
Просто позор.
Кононов ещё не понял куда попал?
Карреру ещё вспомнят и поймут кого надо выгонять при внутренней бузе.
Просто стыдоба.
санек002
санек002 ответил Ruslan Volkov
вчера в 23:06
Федун 30н ты еще не понял что пока Глушаков в составе ни о какой победе нам невидать,задолбали,это вам все бумерангом за Карреру
это все рок парфенова!!
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 22:49
Ну что пупсики, получили? Я еще вчера много раз писал, что урал уверенно разберется с середнячком на классе.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   1013 / 1029
вчера в 22:48
Еще один вопрос Измайлову и родионову за что Кононова поставили тренером,чем он лучше Карреры? У карреры хоть стимул настроивал ребят,если бы не банщики,то щас игра совсем другой была бы,не послушался Федун
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   1013 / 1029
вчера в 22:44
Федун 30н ты еще не понял что пока Глушаков в составе ни о какой победе нам невидать,задолбали,это вам все бумерангом за Карреру
Трезвый повар
Трезвый повар
   332 / 1029
вчера в 22:33
Спартаку откровенно повезло с турнирной сеткой и не воспользоваться таким шансом просто преступление
Матч не видел но полагаю что команде характера не хватило
Болельщиков Урала поздравляю с исторической победой
alex074
alex074
   540 / 1029
вчера в 22:31
Свиноферма слилась...
Костян4
Костян4
   509 / 1029
вчера в 22:26
Ну тут ничего удивительного два клуба из фнл встречались друг с другом один из них оказался сильнее..
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
   580 / 1029
вчера в 22:25
Урал с заслуженной победой, надеюсь кубок достанется им!!! Атаку, Адриано и Зе Луиша надо менять - медленные и деревянные, в комбинационной игре теряются и зря место на поле занимают!!!! Надеюсь Кононов после сег игры это поймет)))
Юрниекс
Юрниекс
   104 / 1029
вчера в 22:10
Что вы набросились на хрюшатник? Свиньи выполнили свой план на следующие 16 лет. Выграли верблюжий кубок. Куда им ставить остальные трофеи то? В музее и так кубок соли стоит..
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 22:03
Как там хряки хрюкали, мы в Кубке России играем а вы где? Дохрюкались, а вы теперь где? бу-га-га
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 22:01
Позор -. 16 лет без побед в Кубке России!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   652 / 1029
вчера в 21:49
От шарфопада Федуна спасёт возврат Карреры и Промеса плюс солидный бюджет на трансферы точка
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   31 / 1029
вчера в 21:49
Даже на заполненном стадионе в Санкт-Петербурге всем стыдно за спартак.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1029
вчера в 21:48
На классе
сканер
сканер
   163 / 1029
вчера в 21:47
Спартаку удачи в ЧР!
санекЦСКА
санекЦСКА
вчера в 21:44
Всё встало на свои места.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 21:44
Урал красава
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
вчера в 21:43
Schweine Verlierer
Wolf77785
Wolf77785
   149 / 1029
вчера в 21:27
    Wolf77785
    Wolf77785
       149 / 1029
    вчера в 21:27
    ахахах, я даже забыл про проект, молодцы Урал!
    pomor45
    pomor45 ответил Ваня лучший
       189 / 1029
    вчера в 21:27
    Остался один невыясненный вопрос. Кто будет следующим тренером Спартака. Пора угадывать
    И угадывать нечего - идиот!
    dok66
    dok66
       404 / 1029
    вчера в 21:26
    Молодцы парни !
    pomor45
    pomor45 ответил DenX
       189 / 1029
    вчера в 21:23
    Да 66 с ним, с кубком. Суперкубок недавно брали. Все усилия на чемпионат.
    Испоганили все кубки, теперь все остатки 62а бросят на чемпионат.
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