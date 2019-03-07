МЮ вырывает путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уступил МЮ.
Париж, стадион Парк де Пренс
ПСЖ - МЮ 1:3 (1:2)
Голы: Бернат 12 - Лукаку 2, Лукаку 30, Рэшфорд 90+3 (пенальти)
«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Бернат, Кимпембе, Силва, Керер (Паредес 69), Анхель Ди Мария, Верратти, Маркиньос, Алвес (Кавани 90+5), Дракслер (Менье 70), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи (Диогу Далот 36), Смоллинг, Шоу, Янг (Гринвуд 87), Перейра (Чонг 80), МакТоминэй, Фред, Рэшфорд, Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Анхель Ди Мария 34, Паредес 75
Судья: Скомина Дамир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
В первом поединке парижане победили со счетом 2:0.
При этом, пенальти - левейший абсолютно. Высосанный чёрт знает откуда. Мяч шёл МИМО, умышленной игры рукой НЕ БЫЛО, идёт 90-ая минута. Это ещё большая дичь, чем в прошлом году в Мадриде.
Передаю привет в 2017 год всем, кто орал "ВАР придэ - порадок навидэ". Наслаждайтесь. Да, какие-то ошибки он действительно исправляет, но плодит их ничуть не меньше! Я уж молчу про странную логику его использования ("тут вижу - тут не вижу"). Это ещё на Кубке Конфедераций стало очевидно, и за два года ничего не поменялось.
Манчестеру - браво за характер, парижскому мешку - заслуженная оплеуха за расточительность, но если ВАР и дальше будет так работать, то на кой он нужен?
При этом, пенальти - левейший абсолютно. Высосанный чёрт знает откуда. Мяч шёл МИМО, умышленной игры рукой НЕ БЫЛО, идёт 90-ая минута. Это ещё большая дичь, чем в прошлом году в Мадриде.
Передаю привет в 2017 год всем, кто орал "ВАР придэ - порадок навидэ". Наслаждайтесь. Да, какие-то ошибки он действительно исправляет, но плодит их ничуть не меньше! Я уж молчу про странную логику его использования ("тут вижу - тут не вижу"). Это ещё на Кубке Конфедераций стало очевидно, и за два года ничего не поменялось.
Манчестеру - браво за характер, парижскому мешку - заслуженная оплеуха за расточительность, но если ВАР и дальше будет так работать, то на кой он нужен?
Немного везение.но без этого никак в ЛЧ.
С победой
Немного везение.но без этого никак в ЛЧ.
С победой
Сульшер не только в тактику умеет, но и людьми управляет шикарно и к тренерскому штабу прислушивается. Фэлан, МакКенна и Каррик весомые роли играют.
Сульшер не только в тактику умеет, но и людьми управляет шикарно и к тренерскому штабу прислушивается. Фэлан, МакКенна и Каррик весомые роли играют.