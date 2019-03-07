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МЮ вырывает путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 00:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уступил МЮ.

Париж, стадион Парк де Пренс

ПСЖ - МЮ 1:3 (1:2)
Голы: Бернат 12 - Лукаку 2, Лукаку 30, Рэшфорд 90+3 (пенальти)

«Пари Сен-Жермен»: Буффон, Бернат, Кимпембе, Силва, Керер (Паредес 69), Анхель Ди Мария, Верратти, Маркиньос, Алвес (Кавани 90+5), Дракслер (Менье 70), Мбаппе
Главный тренер: Тухель Томас.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи (Диогу Далот 36), Смоллинг, Шоу, Янг (Гринвуд 87), Перейра (Чонг 80), МакТоминэй, Фред, Рэшфорд, Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Анхель Ди Мария 34, Паредес 75

Судья: Скомина Дамир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В первом поединке парижане победили со счетом 2:0.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1029
вчера в 16:14
Это просто фантастика! Манчестер Юнайтед совершил то, во что почти не верилось) Ну а ПСЖ не в первой терпеть такое фиаско в ответном матче в плей-офф ЛЧ! Только тогда поражение было на Камп Ноу и это было куда крупнее. Ромелу просто машина по забиванию мячей в последних трех матчах! 6 голов, если быть точнее. И как вишенка на торте - реализованный пенальти от Маркуса) Всех преданных болельщиков красных дъяволов с волевой победой и выходом в 1/4 финала ЛЧ!
bublikyo
bublikyo ответил ronaldo743
   197 / 1029
вчера в 14:35
Ну в одном он прав, большинство нормальных болельщиков будут болеть за Лион
bayern-cobra
bayern-cobra
   351 / 1029
вчера в 14:11
Мю мой поздравления, а Псж жалко очень
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   427 / 1029
вчера в 14:02
ПСЖ сам виноват. Нефиг было пижонить всю игру, Манчестер наказал их за раздолбайство, хотя сам, по сути, ничего этакого не показал - у ПСЖ два привоза и эта дурацкая пенка в конце

При этом, пенальти - левейший абсолютно. Высосанный чёрт знает откуда. Мяч шёл МИМО, умышленной игры рукой НЕ БЫЛО, идёт 90-ая минута. Это ещё большая дичь, чем в прошлом году в Мадриде.

Передаю привет в 2017 год всем, кто орал "ВАР придэ - порадок навидэ". Наслаждайтесь. Да, какие-то ошибки он действительно исправляет, но плодит их ничуть не меньше! Я уж молчу про странную логику его использования ("тут вижу - тут не вижу"). Это ещё на Кубке Конфедераций стало очевидно, и за два года ничего не поменялось.

Манчестеру - браво за характер, парижскому мешку - заслуженная оплеуха за расточительность, но если ВАР и дальше будет так работать, то на кой он нужен?
умный и красивый
умный и красивый ответил Die Roten
   822 / 1029
вчера в 13:46
У ПСЖ нету настоящего чемпионского характера.я давно заметил.и тренеры меняются.а он не появляется никак
ПСЖ играют одни наёмники, играют не за честь клуба, а за деньги
Die Roten
Die Roten ответил 15511551
   296 / 1029
вчера в 13:37
больше всего не верили ПСЖ в то, что они пройдут, за что и поплатились
У ПСЖ нету настоящего чемпионского характера.я давно заметил.и тренеры меняются.а он не появляется никак
CragHack
CragHack ответил заDOOMчивый
   397 / 1029
вчера в 13:35
самое интересное,что судя по таким выводам,за матч должно набежать пару-тройку пенальти. В чём сомнительность нарушения,на мой взгляд: игры рукой,как таковой не было.она не была оторвана от корпуса,а прижималась к нему,далее защитник находился спиной к мячу,так же это было возле линии штрафной и не факт что мяч летел в створ,а даже если и летел,то навряд ли бы кипер пропустил(хотя Буффон исключение,может это повлияло на назначение). Скажем так - момент не голевой,который нёс минимальную угрозу воротам. Уверен,что если бы подобный назначили в ворота МЮ - то сказали розовые,что их засудили на последней минуте,ну а ПСЖ доказывали что это 100% пенальти. Имеет право рефери ставить на Точку - имеет все 100%, может ли он за такое не ставить пенальти - имеет 100%, т е на усмотрение рефери,а раз так то и выходит,что не 100%. С другой стороны,поставить на Точку на последних минутах и этот мяч будет определяющим,да и ещё Хозяевам,да и ещё не просто каким то залётным, нужно иметь веские причины. Фергюсон шотландский масон 33*, а такие фигуры решают многое. Английская Ложа победила Французскую. Вот вам и вся конспирология.
Занесли, не иначе! Второй гол МЮ - удар Рэшфорда тоже нёс минимальную угрозу воротам, казалось бы мяч простой даже для среднего кипера, но сыграли некоторые факторы и мяч уже не в руках Буффона, а в его воротах, кто-то перед ударом Рэшфорда сказал бы, что это голевой момент? Едва ли. Оправдывать тем, что он был повёрнут спиной и прижималась - бред сивой кобылы. Не вина судьи или кого либо ещё, что он решил выпрыгнуть спиной, а руки - он не выпрыгивает в борьбе за верховой мяч, где руки играют, безусловно, важную роль. Вина самого игрока, что он их не прижал в момент прыжка, а то что он в последний момент передумал раскидывать свои культяпки - никого уже не волнует, момент чётко показал попадание в руку, которое изменило траекторию мяча, летящего в створ ворот, где уже может случиться что угодно.
15511551
15511551 ответил Die Roten
   386 / 1029
вчера в 13:35
Вот молодцы!никто не верил а они взяли и прошли. Немного везение.но без этого никак в ЛЧ. С победой
больше всего не верили ПСЖ в то, что они пройдут, за что и поплатились
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 13:18
Вот молодцы!никто не верил а они взяли и прошли.
Немного везение.но без этого никак в ЛЧ.
С победой
Y.N.W.А.
Y.N.W.А.
   788 / 1029
вчера в 12:55
Бугага, прошли на шару и радуются. В 1/4 абы кто проходит.Ну какая это лч с такими проходимцами, максимум ле
fanliverp00lfan
fanliverp00lfan
   513 / 1029
вчера в 12:46
Скоро посмотрите на мой ливерпуль в игре баварией, там уж точно такого произвола не буде. А будет настоящий мужской футбол, а не этот кардибалет.
15511551
15511551 ответил RMUKMU
   386 / 1029
вчера в 12:31
Не совсем верно. Повезло нам с менеджером. Сульшер не только в тактику умеет, но и людьми управляет шикарно и к тренерскому штабу прислушивается. Фэлан, МакКенна и Каррик весомые роли играют.
после Моуриньо) Сульшер это драгоценный клад
4ел
4ел ответил fanliverpoolfan
   458 / 1029
вчера в 12:27
4ел: стех пор когда муму на клык посадили.
Не вам клыковщикам с 30 летним стажем такую гадость писать.Был бы нормальным человеком я бы тебе слова плохого не написал
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил заDOOMчивый
   330 / 1029
вчера в 12:01
Какая разница какая угроза будет после удара. Ставят пенальти когда вообще угрозы не бывает. Например нап пробросил мяч мимо защитника но мяч уйдет за лицевую а в этот момент защитник зацепил его. Это пенальти но по факту это не угроза была. Тоже самое тут руками играть нельзя. Я не говорю что он намеренно играл руками. Иногда в подкате ты хочешь сыграть в мяч но не получается и это штрафной. Мы же не будем говорить что он хотел в мяч сыграть это было случайн
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 1029
вчера в 11:59
Это такое странное чувство, когда ты болеешь в матче за МЮ. но не покидает ощущение, что тебя жестко нае... обманули! Очень непонятный пенальти!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   130 / 1029
вчера в 11:57
4ел: стех пор когда муму на клык посадили.
Colchoneros
Colchoneros
   27 / 1029
вчера в 11:57
Моуриньо ещё не комментировал выход МЮ в четвертьфинал?
barcamilan
barcamilan ответил Funny_Smailik
   543 / 1029
вчера в 11:55
А почему тогда такой сыр бор если все так очевидно? Кому как видно, судейство само по себе субьективная вещь, где бы ни была (как красота в глазах смотрящего, одному люба, другому страшная) один и тот же момент каждый судья решает по себе. Я видел что мяч попал в руку, но это не было игрой рукой например как Марадона поступил, или Суарес в матче Уругвай-Гана в четвертьфинале ЧМ. Не каждое попадение в руку считается пенальти, есть правило что пенальти не считается если А. Рука прижата к телу и Б. Рука в естественном положении. Случай с Кимпембе на мой взгляд второй случай, поскольку в прыжке он руку никуда деть не мог, кроме как отрезать, да и не поднимал высоко. Надеюсь доходчиво обьяснил свое мнение :)
ты прав, преснел никуда не мог деть руки, но если б не рука, то мяч мог бы залететь в ворота, так что я считаю это чистым пеналем
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   130 / 1029
вчера в 11:55
Я смотрю фану голубого мешка всё дозволено тут,копировать ники ,иметь сотни акков,куда модераторы смотрят?соккер преврашаеться в клоунаду.
Schwarz und blau Krieger
Schwarz und blau Krieger ответил RMUKMU
   622 / 1029
вчера в 11:48
Полностью согласен, но только за исключением Янга, много ошибок он допускает и Валенсия уж точно ни чем не хуже..
4ел
4ел ответил fanliverpoolfan
   458 / 1029
вчера в 11:47
Весь шлак пробилась в 1/4 финала, лч преврашаеться В лигу европы! а это разве пенальти?Скомина заташил муму,все клубы захотят муму в четвертьфинале,однозначно самая слабая команада из всех,Не Желаю Англичанам выйграть турнир кроме Ливерпуля,пусть лучше Барса или Атлетико,но и на крайняк Бавария если пройдут великий Ливерпуль.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил lobsterdam
       273 / 1029
    вчера в 11:40
    Это не меняет сути высказывания. Какая разница когда он говорил, это правда жизни :)
    fanliverp00lfan
    fanliverp00lfan ответил fanliverpoolfan
       513 / 1029
    вчера в 11:39
    Ахахахахаха
    Настал момент когда сам с собой начал общаться. Плохо когда раздвоение личности беспокоит. Бес изыди
    lobsterdam
    lobsterdam ответил заDOOMчивый
       131 / 1029
    вчера в 11:39
    смотрю,что бей-беги лига нагнула уже Бундес, теперь Лигу1 ( у нас там играют Блэкпул и Уимблдон)с вратарем №1 Буффоном , что неудивительно. И это каким то вторым составом,да и ещё забивал бревно Лукаку,который с командами бигСикс прячется в камышах. Например Ливерпуль дома укатал этот МЮ в Энфилд и причём при Великом Моуриньо. Пожалуй французы за эти три месяца превратились в амёб и устриц. Таким образом МЮ преодолел ещё и Наполи в заочно-виртуальном противостоянии,а так же вспомним,как они победили Туринскую Юбку,на их же газоне. Бей-беги лига пока что только испанцев не наклонила,но на то они и испанцы.а не какие то улитки и черепашки с Ролтоном. Почему Буффон такой слабый кипер? Да потому что стоял в Юве и пока покупали ей скудетто,тогда и становился героем.... А вот,когда кабинет подмял Берлускони,то и Буффон сдулся, сразу стал пропускать,да так много что вылетел из Сериала))) Сборную тоже пока тянули,во времена Инзаги, вроде бы на общем фоне смотрелся хорошо,как перестали пастомёты рулить,так даже на Чемпионаты не попадали из квалификации.... ну и конечно же в Лигу 1 ушёл,ведь ПСЖ это кабинетный мешок фГанции.... но как только попал в ЛЧ, тут и начал пропускать и привозить,причём с командой крепкий розовый середняка. Отсюда и сам крепкий средний вратарь ничего особенного... если два мяча забивает Лукаку,то это уровень Блекпула из Лиги1. Рэш конечно красавец,так вколотить пенальти и даже бровью не повёл. Занавес опускается и слышно,как САФ исполняет Глори,Глори Грэт Юнайтед. Ждём английский полуфинал.... надеюсь,Сити и СкаминаПуль не подведут)))
    ждем финал МЮ - ливерfools
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Funny_Smailik
       131 / 1029
    вчера в 11:33
    А ты считаешь что все люди сидят на своих местах потому что подходят и достойны. Наивный. Еще в древней Греции, чувак Эклезиаст писал: И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - богатство, и не искусным - благорасположение, но время и случай для всех их :)
    когда проповедовал Экклезиаст, никакой Греции еще в помине не было. Прежде чем соваться на футбольном портале с цитатами не к месту, получи соответствующее образование. Это кратко, не растекаясь мысью по древу!
    RMUKMU
    RMUKMU ответил 15511551
       326 / 1029
    вчера в 11:32
    Не совсем верно. Повезло нам с менеджером.
    Сульшер не только в тактику умеет, но и людьми управляет шикарно и к тренерскому штабу прислушивается. Фэлан, МакКенна и Каррик весомые роли играют.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил ronaldo743
       131 / 1029
    вчера в 11:28
    Понты, такие понты ! =)
    лифчик забыл одеть?
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил lobsterdam
       273 / 1029
    вчера в 11:27
    А ты считаешь что все люди сидят на своих местах потому что подходят и достойны. Наивный. Еще в древней Греции, чувак Эклезиаст писал: И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - богатство, и не искусным - благорасположение, но время и случай для всех их :)
    амурец
    амурец
       238 / 1029
    вчера в 11:25
    А вот это неожиданно, не думал что дьяволы пройдут французов, СЮ с выходом в 1/4 кстати третья сенсация ЛЧ
    15511551
    15511551 ответил RMUKMU
       386 / 1029
    вчера в 11:25
    Еще никогда команда, которая проиграла первый матч плей-офф ЛЧ дома с разницей от двух мячей, не проходила дальше. С 12 игроками взрослой команды в заявке, без половины стартового состава, с Тахитом Чоном в качестве главной опции усиления нападения, проигрывая в два мяча невозможно так шикарно сыграть на выезде с топ клубом. Срочно контракт Сульшеру на 5 лет! Ни о каком везении не может быть и речи. После гола Парижа ошибок в обороне не было, а во втором тайме, как говорится, на поле была одна команда. Качественная оборона и высокая реализация ошибок соперника это не везение. Мактоминей почти идеален в топ матчах. У Рэшфорда железные нервы, в такой ответственный момент после долгой паузы не оставил шансов Буффону. Янг настоящий капитан. Чон в концовке заставил понервничать, всё время терял владение, но главное, что получил игровую практику на таком высоком уровне. Смоллинг и Лукаку отлично отыграли. А вы называли их дном и требовали от них избавиться. Ну а ПСЖ это дно. Упустили такое преимущество, да ещё поплыли во втором тайме как дети. Тренер есть, игра есть, мастерство есть, а успехов по-прежнему никаких.
    в двух словах: повезло вам с тренером. Полностью его заслуга в успехах МЮ в последнее время
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