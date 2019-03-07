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«Порту» обыграл «Рому» в овертайме и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

вчера, 01:39
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«Порту» переиграл «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Порту, стадион Драгау

«Порту» - «Рома» 3:1 (1:1)
Голы: Тикиньо 26, Марега 53, Теллес 117 (пен) - Де Росси 37 (пен)
Первый матч: 1:2

«Порту»: Касильяс, Габриэль Милитао (Перейра 103), Фелипе, Пепе, Теллес, Данилу, Эррера, Отавиньо (Эрнани 94), Хесус Корона (Браими 69), Марега, Тикиньо (Фернандо 78).
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

«Рома»: Ульсен, Жуан, Манолас, Маркано (Кристанте 76), Карсдорп (Флоренци 55), Коларов, Де Росси (Лоренцо Пеллегрини 45+4 (Шик 96)), Н'Зонзи, Дзаньоло, Перотти, Джеко.
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Дзаньоло 15, Эррера 18, Данилу 45+2, Карсдорп 55, Джеко 58, Пепе 58, Лоренцо Пеллегрини 81, Флоренци 116, Теллес 118.

Судья: Чакир Чунейт.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 23:07
краснодару надо постараться!
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Funny_Smailik
   351 / 1029
вчера в 21:13
Месси любить только одну португалку и её в Порту нету.Барсу с Мс сведут думаю
bayern-cobra
bayern-cobra
   351 / 1029
вчера в 21:09
Порту сведут с Аяксом чтобы полуфинал был интереснее и пабло зарубить Букмекером вот увидите
SonicStar
SonicStar ответил alexamit
   878 / 1029
вчера в 16:53
Ага, и через пару минут дажене посмотрел повтор с фолом на Шике
SonicStar
SonicStar ответил dzvinka
   878 / 1029
вчера в 16:50
Молчал бы ) если бы не Скомина, то не было бы вас в финале. Что МС, что Рому прошли благодаря судьям
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1029
вчера в 16:17
Обилие желтых карточек и два пенальти! Еще бы, ведь матч судил сам Чакир) Хорошо, что еще дело до удаления не дошло. Рома видимо не отошла от разгрома в римском дерби! Драконы в итоге оказались сильнее волков, что и не удивительно.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   427 / 1029
вчера в 14:24
Здесь повод для пенальти посильнее, потому что Флоренци держал игрока Порту за футболку, но на повторе отчётливо видно - он и так не успевал к этому мячу. Я считаю (сугубо моё мнение), что нельзя в такой момент ставить такие пенальти (точно так-же, как и в Париже, хотя там пенка просто левейшая). Флоренци сам виноват - зачем хватал соперника за футболку? Дал Чакыру повод. Но всё равно, если это на эпизод, по сути, не влияло, Фернандо там замкнуть прострел и так НЕ УСПЕВАЛ, то смысл в такой момент такое ставить?

Но больше всех виноват запоровший за минуту два выхода один на один балбес Джеко! Забивай - и всё, не было бы никаких вопросов уже! А по игре Порту вчера был лучше, а в Риме лучше играла Рома, и 1-2 для Порту в том матче было хорошим исходом, потому что Рома могла забивать ещё.

А так, в равном по сути противостоянии, всё опять решил ВАР, причём снова в высосанном из пальца моменте. Уж лучше серия пенальти была бы, но нет, надо оправдывать нововведение. Слава ВАР, блин.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил viv
   40 / 1029
вчера в 14:06
Эти команды играют в ЛЧ...пока бакланы вымучивают матчи с действительно евросередняками в ЛЕ..
Эти команды играют в ЛЧ...

ну да... Играли... Только ваших там после группы не было...И даже в ЛЕ не видел. Или не царское это дело - во второсортном турнире силы тратить?
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 13:23
Получается старый ветеран Касильяс в 1/4а Реал нет
С победой
alexamit
alexamit
   649 / 1029
вчера в 12:48
Чакир-молодчага!Не побоялся на последних минутах поставить пенальти в ворота Ромы.Схватили напа Порту в штрафной за футболку?Схватили.Фол был в штрафной?Был.Получайте гол в свои ворота.Так и надо судить,а не глядеть на то,у кого кошелёк толще.Уважение турку!
40175219386
40175219386
   343 / 1029
вчера в 12:39
лучше Порту, чем Рома
cevin cigan
cevin cigan ответил Funny_Smailik
   132 / 1029
вчера в 12:31
Надеюсь Барса с Порту сыграет, мужики португалок любят :)
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 12:03
    Поздравляю болельщиков Порту.
    Novograd
    Novograd
       863 / 1029
    вчера в 11:42
    так и ду маол
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       273 / 1029
    вчера в 11:35
    Надеюсь Барса с Порту сыграет, мужики португалок любят :)
    Sergey Z
    Sergey Z
       272 / 1029
    вчера в 11:30
    Порту с победой!
    амурец
    амурец
       238 / 1029
    вчера в 11:23
    Вообщем то изначально было не ясно но прошли португезы
    viv
    viv ответил Ангел неБесГрешен
       57 / 1029
    вчера в 11:20
    Эти команды играют в ЛЧ...пока бакланы вымучивают матчи с действительно евросередняками в ЛЕ..
    beefs
    beefs
       147 / 1029
    вчера в 11:11
    А я ставил на Порту...
    ermak6848
    ermak6848
       184 / 1029
    вчера в 10:21
    мало приняли рому, что фк " Рома " выбыла из турнира...
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       128 / 1029
    вчера в 10:02
    Для Порту это потолок!
    galem72
    galem72
       187 / 1029
    вчера в 10:01
    Жаль, что Ромаши вылетели. Будет время сосредоточиться на Сериале. В топ 4 у них есть одна лишняя чёрно-синяя команда, её нужно срочно отправить по четвергам играть. ))
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       273 / 1029
    вчера в 09:42
    Чтобы таких споров не было желательно и остро необходимо побеждать в два и более мяча в основное время :)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       40 / 1029
    вчера в 09:34
    И эти два середняка, вылетевшие от таких же середняков, составили непроходимый барьер для конюшни. Лишнее подтверждение кабинетности наших "чемпионов" с 4-го места...
    шацк
    шацк
       618 / 1029
    вчера в 09:19
    Хорошо, что собачки не прошли дальше.
    RMUKMU
    RMUKMU
       326 / 1029
    вчера в 09:15
    В начале второго экстра тайма у Джеко было два отличных момента, обязан был забивать.
    Касильяс и Пепе в 1/4. Отлично. Пепе всё ещё топ.
    drug01
    drug01
       137 / 1029
    вчера в 09:06
    Рома на выход!!!!
    SSC1
    SSC1
       1019 / 1029
    вчера в 09:03
    уже вторые пассажиры выходят в 1/4, будут раем для топом
    GKN
    GKN
       322 / 1029
    вчера в 08:44
    Жаль Рому
    mihaluch
    mihaluch
       153 / 1029
    вчера в 06:18
    Эта игра показала не силу "Порто", а слабость ЦСКА.
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