«Порту» обыграл «Рому» в овертайме и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Порту» переиграл «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
Порту, стадион Драгау
«Порту» - «Рома» 3:1 (1:1)
Голы: Тикиньо 26, Марега 53, Теллес 117 (пен) - Де Росси 37 (пен)
Первый матч: 1:2
«Порту»: Касильяс, Габриэль Милитао (Перейра 103), Фелипе, Пепе, Теллес, Данилу, Эррера, Отавиньо (Эрнани 94), Хесус Корона (Браими 69), Марега, Тикиньо (Фернандо 78).
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
«Рома»: Ульсен, Жуан, Манолас, Маркано (Кристанте 76), Карсдорп (Флоренци 55), Коларов, Де Росси (Лоренцо Пеллегрини 45+4 (Шик 96)), Н'Зонзи, Дзаньоло, Перотти, Джеко.
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Дзаньоло 15, Эррера 18, Данилу 45+2, Карсдорп 55, Джеко 58, Пепе 58, Лоренцо Пеллегрини 81, Флоренци 116, Теллес 118.
Судья: Чакир Чунейт.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.
Но больше всех виноват запоровший за минуту два выхода один на один балбес Джеко! Забивай - и всё, не было бы никаких вопросов уже! А по игре Порту вчера был лучше, а в Риме лучше играла Рома, и 1-2 для Порту в том матче было хорошим исходом, потому что Рома могла забивать ещё.
А так, в равном по сути противостоянии, всё опять решил ВАР, причём снова в высосанном из пальца моменте. Уж лучше серия пенальти была бы, но нет, надо оправдывать нововведение. Слава ВАР, блин.
Но больше всех виноват запоровший за минуту два выхода один на один балбес Джеко! Забивай - и всё, не было бы никаких вопросов уже! А по игре Порту вчера был лучше, а в Риме лучше играла Рома, и 1-2 для Порту в том матче было хорошим исходом, потому что Рома могла забивать ещё.
А так, в равном по сути противостоянии, всё опять решил ВАР, причём снова в высосанном из пальца моменте. Уж лучше серия пенальти была бы, но нет, надо оправдывать нововведение. Слава ВАР, блин.
ну да... Играли... Только ваших там после группы не было...И даже в ЛЕ не видел. Или не царское это дело - во второсортном турнире силы тратить?
ну да... Играли... Только ваших там после группы не было...И даже в ЛЕ не видел. Или не царское это дело - во второсортном турнире силы тратить?
С победой
С победой
Касильяс и Пепе в 1/4. Отлично. Пепе всё ещё топ.
Касильяс и Пепе в 1/4. Отлично. Пепе всё ещё топ.